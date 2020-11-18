Обнаруженный на Камчатке минерал может стать основой для батарей следующего поколения

В последние годы ученые активно работают над усовершенствованием натрий-ионных батарей, которые в ближайшем будущем должны прийти на смену литий-ионным аккумуляторам, повсеместно распространенным в современных ноутбуках, электромобилях и смартфонах. Натрий примерно в 100 раз дешевле лития, поэтому разработки в этой области в перспективе приведут к снижению стоимости аккумуляторов, однако сегодня исследователям все еще предстоит решить множество эксплуатационных проблем, прежде чем можно будет говорить о том, что натрий-ионные батареи работают также надежно и эффективно, как их проверенные литий-ионные аналоги.

Один из проблем связана с катодом, который, как один из двух электродов батареи, играет ключевую роль в перемещении ионов и выработке энергии. Проблема с текущими версиями натрий-ионных аккумуляторов заключается в том, что во время их циклирования неактивные кристаллы натрия имеют тенденцию накапливаться на поверхности катода, что вскоре оказывается фатальным для устройства.

Ученые из СПбГУ, возможно подобрались к решению этой проблемы благодаря перовскиту. По их словам, минерал может стать многообещающей структурой для ионной проводимости и катодного материала в ионно-натриевых батареях.