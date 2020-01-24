Неизвестные вирусы обнаружили в тибетском леднике
В 2015 году группа ученых из Соединенных Штатов и Китая отправилась в Тибет, чтобы собрать образцы древнейшего льда на Земле. Команда пробурила 50 метров, чтобы получить два ледяных керна, которые затем прошли трехэтапный протокол дезактивации, чтобы исключить их загрязнение микробами из внешней среды.
Эти методы позволили выявить 33 группы генов вирусов, которые представляли четыре известных рода. 28 групп оказались неизвестными науке. При этом, микроорганизмы из двух разных кернов кардинально отличались друг от друга. Ученые предположили, что они откладывались в совершенно разные климатические периоды.
Как отмечают авторы исследования, изменение климата в настоящее время угрожает возможности исчерпывающе каталогизировать эти микроорганизмы, а также противостоять им.
«Как минимум, [таяние льда] может привести к потере микробных и вирусных архивов, которые могут быть информативными для изучения прошлых климатических режимов Земли. Однако в худшем случае таяние льда может привести к выделению патогенных микроорганизмов в окружающую среду», — говорится в исследовании.
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