Немецкие ученые достигли рекордно низкой температуры в лаборатории

Исследователи из четырех университетов Германии установили самую низкую температуру, когда-либо зарегистрированную в лаборатории — она на 38 триллионных градуса выше абсолютного нуля.

Эксперимент проводился Центре прикладных космических технологий и микрогравитации Бременского университета. Температура держалась всего несколько секунд, но это достижение может иметь значительные последствия для нашего понимания квантовой механики, пишут ученые.

Абсолютный ноль равен −273,15 градуса Цельсия, но чаще он обозначается как 0 Кельвинов. Это точка, в которой элементарные частицы природы имеют минимальное колебательное движение.

В своем исследовании ученые изучали волновые свойства атомов, придумав процесс, который может снизить температуру системы за счет замедления частиц практически до полной остановки. В течение нескольких секунд частицы оставались полностью неподвижными, а температура упала до 38 пикокельвинов, или 38 триллионных долей градуса выше абсолютного нуля. Эта температура настолько низкая, что ее невозможно обнаружить с помощью обычного термометра. В данном случае температура замерялась на основании отсутствия кинетического движения частиц.