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Наука

Неопознанный плавучий объект, выброшенный в Австралии, оказался пропавшим без вести дроном

Анастасия Баринова
29 апреля 2021
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Фото: Victoria Police/Saildrone
Аппарат, пропавший два года назад, сможет предоставить уникальные данные об экосистеме Антарктики.

На побережье австралийского штата Виктория, в районе залива Waratah, был выброшен странный аппарат длиной семь метров. «Неопознанный плавучий объект» был покрыт ракушками. Его обнаружили сотрудники служб Waratah Beach Surf Life Saving Club и Life Saving Victoria. 

Благодаря логотипу удалось связаться с его владельцами. Оказалось, что это беспилотный океанский дрон SD 1023 калифорнийской компании Saildrone, запущенный из региона Саутленд на крайнем юге Новой Зеландии – почти в 2000 километрах к юго-востоку от места находки. Из-за пандемии никто из представителей компании не может приехать в Австралию, но все очень обрадовались, что пропавший аппарат нашелся.

В 2019 году Saildrone запустила три беспилотника, которые должны были обогнуть Антарктиду, проводя научные исследования. Один из них, SD 1020, всего через 24 часа после начала миссии оказался в эпицентре сильного шторма в Южном океане. Однако он был оснащен специально спроектированным «квадратным» крылом, способным выдерживать напор ветра и волн, и пройдя почти 22 тысячи километров за 196 дней, он успешно завершил работу в августе.

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Saildrone.com SD 1022 и SD 1023 отправляются для сбора научных данных в Южном океане.

Два других дрона, SD 1022 и SD 1023, стартовали 9 мая 2019 года. В Южном полушарии это уже настоящее начало зимы, и погодные условия были более экстремальными. В проливе Дрейка аппараты получили повреждения, столкнувшись с сильным ветром, айсбергами и ледяным дождем. SD 1022 был найден в Йоханнесбурге (Южная Африка) в сентябре 2019 года, а SD 1023 продолжил свой путь, но сразу за островом Южная Георгия связь с центром управления прервалась. К моменту его находки на побережье штата Виктория он провел в море 718 дней.

SD 1022 и SD 1023 были оснащены эхолотами Simrad WBT-mini для сбора акустических данных о подводных организмах, например об антарктическом криле: это важный источник пищи для китов, пингвинов, тюленей и других животных. Состояние криля иллюстрирует не только их благополучие, но и изменения, происходящие в Мировом океане.

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Saildrone.com

Несмотря на длительное путешествие, единственным видимым повреждением SD 1023 было отсутствие двух крышек люков и нарост на корпусе. Все собранные данные, похоже, сохранились, и они будут переданы в штаб-квартиру Saildrone.

Со своей стороны австралийские специалисты разрабатывают план по отправке 450-килограммового аппарата домой в Калифорнию. 

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