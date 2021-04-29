Неопознанный плавучий объект, выброшенный в Австралии, оказался пропавшим без вести дроном

На побережье австралийского штата Виктория, в районе залива Waratah, был выброшен странный аппарат длиной семь метров. «Неопознанный плавучий объект» был покрыт ракушками. Его обнаружили сотрудники служб Waratah Beach Surf Life Saving Club и Life Saving Victoria.

Благодаря логотипу удалось связаться с его владельцами. Оказалось, что это беспилотный океанский дрон SD 1023 калифорнийской компании Saildrone, запущенный из региона Саутленд на крайнем юге Новой Зеландии – почти в 2000 километрах к юго-востоку от места находки. Из-за пандемии никто из представителей компании не может приехать в Австралию, но все очень обрадовались, что пропавший аппарат нашелся.