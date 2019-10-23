Мужчина был направлен к психиатру, который выписал ему антидепрессанты, однако это не помогло.

Однажды он ехал в автомобиле и был остановлен полицией. Заподозрив его в нетрезвом вождении, правоохранители попросили пройти проверку на алкотестере. Водитель отказался, и тогда его доставили в больницу для освидетельствования. Выяснилось, что концентрация алкоголя в его крови составляла 200 мг/дл, что эквивалентно третьей стадии опьянения.



Ни полицейские, ни медперсонал не поверили, что мужчина не пьет. В результате он стал искать специалистов, которые могли бы разобраться с проблемой, и нашел их в клинике в Огайо. Врачи провели множество тестов, по итогам которых обнаружили в кале мужчины грибок Saccharomyces cerevisiae (пивные дрожжи) и еще один вид родственного грибка.

На основании этого был поставлен диагноз «синдром автопивоварни», также известный как синдром ферментации кишечника. Это крайне редкое заболевание, при котором в пищеварительной системе в результате эндогенной ферментации образуется опьяняющее количество этанола. Благодаря грибкам, все поступающие в желудок углеводы превращаются в алкоголь и попадают в кровь, где оказывают влияние на поведение точно так же, как если бы человек принимал спиртное привычным образом.

Болезнь иногда возникает у пациентов с синдромом короткой кишки. В случае жителя Северной Каролины причина крылась в антибиотиках. В 2011 году он сильно травмировал руку, и врачи прописали ему цефалексин. Это привело к изменению его желудочно-кишечного микробиома — чрезмерному росту грибков. Первые симптомы «синдрома автопивоварни» — провалы в памяти и депрессия — появились уже спустя неделю.