Нобелевскую премию мира дали Всемирной продовольственной программе ООН

Всемирная продовольственная программа (ВПП) — крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая ежегодно обеспечивает около 4 млн тонн продуктов питания. Её основали в 1963 году в качестве органа по продовольственной помощи в системе ООН. ВПП должна бороться с голодом и нищетой в развивающихся странах.

Согласно заявлению Нобелевского комитета, в 2019 году Всемирная продовольственная программа помогла почти 100 миллионам человек из 88 стран, которые столкнулись с голодом.