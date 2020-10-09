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Наука

Нобелевскую премию мира дали Всемирной продовольственной программе ООН

Михаил Сысоев
09 октября 2020
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Фото: Nobel Media / Niklas Elmehed
Лауреатом стала организация, борющаяся с голодом в развивающихся странах.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) — крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая ежегодно обеспечивает около 4 млн тонн продуктов питания. Её основали в 1963 году в качестве органа по продовольственной помощи в системе ООН. ВПП должна бороться с голодом и нищетой в развивающихся странах.

Согласно заявлению Нобелевского комитета, в 2019 году Всемирная продовольственная программа помогла почти 100 миллионам человек из 88 стран, которые столкнулись с голодом.

«Ежедневно 5000 грузовиков, 20 океанских грузовых судов и 92 самолета находятся в пути, доставляя продовольствие и другую помощь ВПП ООН тем, кто больше всего в ней нуждается», — гласит описание программы ВПП.

В этом году ВПП наградили за «усилия в борьбе с голодом, вклад в создание условий для достижения мира в конфликтных зонах и ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов».

Согласно последней воле Альфреда Нобеля, премия мира вручается в Осло, а не в Стокгольме.

Лауреатом предыдущей Нобелевской премии мира (2019) стал Абий Ахмед Али, премьер-министр Эфиопии, за инициативу по разрешению пограничного конфликта с Эритреей.

В этом году призовой фонд премии увеличили до 10 млн шведских крон — около миллиона долларов. Ранее уже были вручены Нобелевская премия по физике за изучение черных дыр, Нобелевская премия по медицине за вклад в борьбу с гепатитом С, Нобелевская премия по химии за метод редактирования генома и Нобелевская премия по литературе.

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