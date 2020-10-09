Нобелевскую премию мира дали Всемирной продовольственной программе ООН

Всемирная продовольственная программа (ВПП) — крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая ежегодно обеспечивает около 4 млн тонн продуктов питания. Её основали в 1963 году в качестве органа по продовольственной помощи в системе ООН. ВПП должна бороться с голодом и нищетой в развивающихся странах.
Согласно заявлению Нобелевского комитета, в 2019 году Всемирная продовольственная программа помогла почти 100 миллионам человек из 88 стран, которые столкнулись с голодом.
В этом году ВПП наградили за «усилия в борьбе с голодом, вклад в создание условий для достижения мира в конфликтных зонах и ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E
Согласно последней воле Альфреда Нобеля, премия мира вручается в Осло, а не в Стокгольме.
Лауреатом предыдущей Нобелевской премии мира (2019) стал Абий Ахмед Али, премьер-министр Эфиопии, за инициативу по разрешению пограничного конфликта с Эритреей.
В этом году призовой фонд премии увеличили до 10 млн шведских крон — около миллиона долларов. Ранее уже были вручены Нобелевская премия по физике за изучение черных дыр, Нобелевская премия по медицине за вклад в борьбу с гепатитом С, Нобелевская премия по химии за метод редактирования генома и Нобелевская премия по литературе.