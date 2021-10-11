Нобелевскую премию по экономике вручили за вклад в анализ причинно-следственных связей на рынке труда
Лауреатами этого года по экономике стали 65-летний американский профессор экономики Дэвид Кард из Калифорнийского университета в Беркли, 61-летний американский профессор экономики кафедры имени Форда Массачусетского технологического института Джошуа Ангрист и 58-летний уроженец Нидерландов, профессор экономики Стэнфордского университета Гвидо Имбенс.
Все трое — Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс — предоставили нам новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причинах и следствиях можно сделать из естественных экспериментов. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях, говорится в заявлении Нобелевского комитета.
Многие важные вопросы социальных наук связаны с причинно-следственной связью. Как иммиграция влияет на уровень оплаты и занятости? Как более продолжительное образование влияет на чей-то будущий доход? На эти вопросы сложно ответить, потому что нам нечего сравнивать. Мы не знаем, что бы произошло, если бы иммиграции стало меньше или если бы конкретный человек не продолжил обучение.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021
The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn
Однако исследователи показали, что на эти и подобные вопросы можно ответить с помощью естественных экспериментов. Ключевым моментом является использование ситуаций, в которых случайные события или изменения политики приводят к тому, что к группам людей обращаются по-разному, что напоминает клинические испытания в медицине.
Используя естественные эксперименты, Кард проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда. Его исследования начала 1990-х бросили вызов общепринятым представлениям, что привело к новому анализу и дополнительным открытиям.
Результаты показали, среди прочего, что повышение минимальной заработной платы не обязательно ведет к сокращению числа рабочих мест. Теперь мы знаем, что доходы людей, родившихся в стране, могут выиграть от новой иммиграции, в то время как люди, иммигрировавшие раньше, рискуют пострадать. Мы также осознали, что ресурсы в школах гораздо более важны для будущего успеха учащихся на рынке труда, чем считалось ранее, отмечается в пресс-релизе премии.
Однако данные естественного эксперимента трудно интерпретировать. Например, продление срока обязательного образования на год для одной группы учащихся (но не для другой) не повлияет на всех в этой группе одинаково. Некоторые студенты все равно продолжили бы обучение, и для них ценность образования часто не является репрезентативной для всей группы.
Итак, можно ли вообще сделать какие-то выводы о влиянии дополнительного года обучения в школе? В середине 1990-х годов Ангрист и Имбенс решили эту методологическую проблему, продемонстрировав, насколько точные выводы о причине и следствии можно сделать из экспериментов.
«Исследования Карда основных вопросов, стоящих перед обществом, и методологический вклад Ангриста и Имбенса показали, что эксперименты являются богатым источником знаний. Их исследования существенно улучшили нашу способность отвечать на ключевые причинно-следственные вопросы, что принесло большую пользу обществу», — заключает Питер Фредрикссон, председатель Комитета по присуждению премий в области экономических наук.
Ранее стали известны обладатели Нобелевской премии по физиологии и медицине, физике, химии и литературе. 8 октября лауреатами Нобелевской премии мира были объявлены главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Рессе.