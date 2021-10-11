Нобелевскую премию по экономике вручили за вклад в анализ причинно-следственных связей на рынке труда

Лауреатами этого года по экономике стали 65-летний американский профессор экономики Дэвид Кард из Калифорнийского университета в Беркли, 61-летний американский профессор экономики кафедры имени Форда Массачусетского технологического института Джошуа Ангрист и 58-летний уроженец Нидерландов, профессор экономики Стэнфордского университета Гвидо Имбенс.

Все трое — Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс — предоставили нам новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причинах и следствиях можно сделать из естественных экспериментов. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях, говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Многие важные вопросы социальных наук связаны с причинно-следственной связью. Как иммиграция влияет на уровень оплаты и занятости? Как более продолжительное образование влияет на чей-то будущий доход? На эти вопросы сложно ответить, потому что нам нечего сравнивать. Мы не знаем, что бы произошло, если бы иммиграции стало меньше или если бы конкретный человек не продолжил обучение.