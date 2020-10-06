Нобелевскую премию по физике вручили за изучение черных дыр

В этом году Нобелевский приз за открытия в области физики разделили три лауреата. Награду вручили за открытия, касающиеся одного из самых загадочных явлений во Вселенной – черной дыры.

Половина приза уйдет Роджеру Пенроузу, который теоретически обосновал возможность образования черных дыр. Он показал, что формирование чёрных дыр является надёжным подтверждением общей теории относительности. Еще в середине прошлого века Пенроуз работал вместе со Стивеном Хокингом; вместе они создали целый набор теорем о сингулярности. Новаторская статья Роджера Пенроуза (за которую ему и присудили награду), написанная в 1965 году, до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Эйнштейна.

Также награду вручили физикам Андрее Гез и Райнхарду Генцелю. Они открыли сверхмассивную черную дыру в центре Галактики и разделят вторую половину Нобелевского приза. Ученые возглавляли две независимые группы астрономов, которые с начала 1990-х годов сосредоточили свое внимание на области под названием Стрелец A* в центре Млечного Пути. Стрелец A* является компактным радиоисточником, и тщательные измерения исследователей с использованием наиболее совершенных телескопов и других устройств позволили предположить, что этот источник является сверхмассивной черной дырой. Их исследование стало лучшим опытным свидетельством существования сверхмассивных черных дыр на тот момент.