Нобелевскую премию по физике вручили за изучение черных дыр

В этом году Нобелевский приз за открытия в области физики разделили три лауреата. Награду вручили за открытия, касающиеся одного из самых загадочных явлений во Вселенной – черной дыры.
Половина приза уйдет Роджеру Пенроузу, который теоретически обосновал возможность образования черных дыр. Он показал, что формирование чёрных дыр является надёжным подтверждением общей теории относительности. Еще в середине прошлого века Пенроуз работал вместе со Стивеном Хокингом; вместе они создали целый набор теорем о сингулярности. Новаторская статья Роджера Пенроуза (за которую ему и присудили награду), написанная в 1965 году, до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Эйнштейна.
Также награду вручили физикам Андрее Гез и Райнхарду Генцелю. Они открыли сверхмассивную черную дыру в центре Галактики и разделят вторую половину Нобелевского приза. Ученые возглавляли две независимые группы астрономов, которые с начала 1990-х годов сосредоточили свое внимание на области под названием Стрелец A* в центре Млечного Пути. Стрелец A* является компактным радиоисточником, и тщательные измерения исследователей с использованием наиболее совершенных телескопов и других устройств позволили предположить, что этот источник является сверхмассивной черной дырой. Их исследование стало лучшим опытным свидетельством существования сверхмассивных черных дыр на тот момент.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz
7 октября объявят имена обладателей Нобелевской премии по химии, 8 октября — по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.
В прошлом году Нобелевскую премию по физике присудили за обнаружения экзопланеты и открытия в области физической космологии.