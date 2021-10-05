Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие рецепторов температуры и прикосновения

«Наша способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни мы принимаем эти ощущения как должное, но как возбуждаются нервные импульсы, чтобы можно было почувствовать температуру и давление? Этот вопрос решили лауреаты Нобелевской премии этого года», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте премии.

Дэвид Джулиус использовал капсаицин — острое соединение из перца чили, которое вызывает ощущение жжения, — чтобы определить датчик в нервных окончаниях кожи, реагирующий на тепло. Ардем Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

Эти прорывные открытия положили начало интенсивной исследовательской деятельности, ведущей к быстрому расширению понимания того, как наша нервная система воспринимает тепло, холод и механические раздражители. Лауреаты выявили важные недостающие звенья в понимании сложного взаимодействия между нашими чувствами и окружающей средой.

Одна из великих загадок, стоящих перед человечеством, — это вопрос о том, как мы ощущаем окружающую среду. Механизмы, лежащие в основе наших чувств, на протяжении тысячелетий вызывали у нас любопытство — например, как свет воспринимается глазами, как звуковые волны влияют на наше внутреннее ухо, и как различные химические соединения взаимодействуют с рецепторами в нашем носу и рту, генерируя запах и вкус.