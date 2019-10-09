Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионной батареи

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2019 году стали Джон Гуденаф (Университет Техаса в Остине), Стэнли Уиттингем (Бингемтонский университет) и Акира Йосино (Университет Мейдзё).

«Нобелевская премия по химии 2019 года вознаграждает за разработку литий-ионной батареи. Эта легкая, перезаряжаемая и мощная батарея теперь используется везде: от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Она также может накапливать значительное количество солнечной и ветровой энергии, что делает возможным создание общества, свободного от ископаемого топлива», – говорится в сообщении на сайте премии.

Основа литий-ионной батареи была заложена во время нефтяного кризиса 1970-х годов. Стэнли Уиттингем занимался разработкой методов, которые могли бы привести к использованию технологий, не использующих ископаемое топливо. Он начал исследовать сверхпроводники и обнаружил чрезвычайно энергоемкий материал, который он использовал для создания инновационного катода в литиевой батарее. Он был сделан из дисульфида титана, который на молекулярном уровне может содержать (интеркалировать) ионы лития.

Анод батареи был частично изготовлен из металлического лития, который обладает сильной способностью выделять электроны. Это привело к тому, что батарея имела большой потенциал, чуть более двух вольт. Однако металлический литий является реактивным, и батарея была слишком взрывоопасной.