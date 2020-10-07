Нобелевскую премию по химии вручили за метод редактирования генома

В 2012 году Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна открыли один из самых перспективных методов лечения рака и, возможно, тяжелых наследственных заболеваний — редактирование генома с помощью геномных ножниц CRISPR/Cas9. С помощью данной технологии ученые могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

До недавнего времени существовало лишь два способа изменить геном — собрать его с нуля или встроить внутрь вирусный вектор. Благодаря второму методу появились первые генетически модифицированные организмы, но сама технология оставалась довольно сложной и неточной.

«Молекулярные ножницы» оказались более точными: это системы ферментов, которые нацеливаются на конкретную последовательность ДНК и разрезают ее в определённом месте. Они позволили избирательно удалять участок из генома или заменять его на другой. Геномные ножницы CRISPR/Cas9 не были первыми в своём роде, но они оказались намного точнее и дешевле прочих.