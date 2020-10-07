Нобелевскую премию по химии вручили за метод редактирования генома
В 2012 году Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна открыли один из самых перспективных методов лечения рака и, возможно, тяжелых наследственных заболеваний — редактирование генома с помощью геномных ножниц CRISPR/Cas9. С помощью данной технологии ученые могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.
До недавнего времени существовало лишь два способа изменить геном — собрать его с нуля или встроить внутрь вирусный вектор. Благодаря второму методу появились первые генетически модифицированные организмы, но сама технология оставалась довольно сложной и неточной.
«Молекулярные ножницы» оказались более точными: это системы ферментов, которые нацеливаются на конкретную последовательность ДНК и разрезают ее в определённом месте. Они позволили избирательно удалять участок из генома или заменять его на другой. Геномные ножницы CRISPR/Cas9 не были первыми в своём роде, но они оказались намного точнее и дешевле прочих.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020
The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD
Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна выяснили, как именно CRISPR/Cas9 работает у бактерий, и научились применять ее для изменения генома. Так система стала самым популярным методом генетического редактирования. На сегодняшний день с её помощью можно не только вырезать последовательности из ДНК, но также редактировать РНК и заменять отдельные нуклеотиды, не повреждая геном.
После различных модификаций и улучшений CRISPR/Cas9 начали использовать для создания ГМО нового поколения и лечения редких болезней. Система даже оказалась в центре одного из самых громких научных скандалов — появлении генетически измененных детей в Китае. Причина заключается в вопросах этичности её применения — возможно, поэтому премию вручили именно в области химии, а не в областях медицины или физиологии, оценив геномные ножницы как метод.
Другими фаворитами на получение премии по химии считались исследователи, разработавшие нанокристаллы и квантовые точки, — Хён Тэ Хван, Кристофер Мюррей и Маунги Бавенди. В прошлом году Нобелевскую премию в области химии присудили Джону Гуденафу, Стэнли Уиттенгему и Акире Ёсино за создание литий-ионных батарей.
В этом году призовой фонд премии увеличили до 10 млн шведских крон — около миллиона долларов. 8 октября объявят имена обладателей Нобелевской премии по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.
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