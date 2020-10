Нобелевскую премию по химии вручили за метод редактирования генома

Лауреатами премии 2020 года стали исследовательницы Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD