Нобелевскую премию по химии вручили за развитие асимметричного органокатализа

53-летний немец Бенджамин Лист, директор Института Коленфоршунг им. Макса Планка и 53-летний американец Дэвид Макмиллан, профессор Принстонского университета удостоены Нобелевской премии по химии за разработку нового точного инструмента для молекулярного конструирования: органокатализа. Их труды оказали большое влияние на фармацевтические исследования и сделали химию более экологичной.

Многие области исследований и отраслей зависят от способности химиков конструировать молекулы, которые могут образовывать эластичные и прочные материалы, накапливать энергию в батареях или замедлять прогрессирование заболеваний.

Эта работа требует катализаторов – веществ, которые контролируют и ускоряют химические реакции. Например, катализаторы в автомобилях превращают токсичные вещества в выхлопных газах в безвредные молекулы. Наши тела также содержат тысячи катализаторов в виде ферментов, которые необходимы нам для жизни.

Катализаторы, таким образом, являются фундаментальным инструментом для химиков, но исследователи долгое время считали, что в принципе доступны только два типа катализаторов: металлы и ферменты. Лист и Макмиллан разработали третий тип катализа. Он называется асимметричным органокатализом и основывается на небольших органических молекулах.