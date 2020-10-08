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Наука

Нобелевскую премию по литературе дали поэтессе Луизе Глюк из США

Михаил Сысоев
08 октября 2020
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Луиза Глюк
Фото: Nobel Media / Niklas Elmehed
Следующим объявят лауреата премии мира.

Луиза Глюк (Louise Glück) получила Нобелевскую премию по литературе, присуждённую с формулировкой «за легко узнаваемый слог, который своей строгой красотой превращает личные переживания в общепонятными».

Поэтесса опубликовала 12 сборников стихотворений, центральными темами которых становились детство, семья и близость с ней; вдохновение Глюк нередко черпает из мифологии.

Сайт Нобелевской премии также опубликовал биографию поэтессы.

В этом году призовой фонд премии увеличили до 10 млн шведских крон — около миллиона долларов. 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.

Ранее уже были вручены Нобелевская премия по физике за изучение черных дыр, Нобелевская премия по медицине за вклад в борьбу с гепатитом С и Нобелевская премия по химии за метод редактирования генома.

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