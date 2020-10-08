Нобелевскую премию по литературе дали поэтессе Луизе Глюк из США
Луиза Глюк (Louise Glück) получила Нобелевскую премию по литературе, присуждённую с формулировкой «за легко узнаваемый слог, который своей строгой красотой превращает личные переживания в общепонятными».
Поэтесса опубликовала 12 сборников стихотворений, центральными темами которых становились детство, семья и близость с ней; вдохновение Глюк нередко черпает из мифологии.
Сайт Нобелевской премии также опубликовал биографию поэтессы.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020
The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C
В этом году призовой фонд премии увеличили до 10 млн шведских крон — около миллиона долларов. 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.
Ранее уже были вручены Нобелевская премия по физике за изучение черных дыр, Нобелевская премия по медицине за вклад в борьбу с гепатитом С и Нобелевская премия по химии за метод редактирования генома.