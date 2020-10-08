Нобелевскую премию по литературе дали поэтессе Луизе Глюк из США

В этом году призовой фонд премии увеличили до 10 млн шведских крон — около миллиона долларов. 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.

Ранее уже были вручены Нобелевская премия по физике за изучение черных дыр, Нобелевская премия по медицине за вклад в борьбу с гепатитом С и Нобелевская премия по химии за метод редактирования генома.