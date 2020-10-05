Нобелевскую премию по медицине присудили за вклад в борьбу с гепатитом С

Хоутон, Альтер и Райс были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за основополагающие открытия, которые привели к идентификации вируса гепатита С.
К 1940-м годам было определено, что существует два основных типа инфекционного гепатита. Первый, названный гепатитом А, передается через загрязненную воду или пищу и, как правило, не оказывает длительного воздействия на пациента. Второй тип передается через кровь и жидкости организма и представляет собой гораздо более серьезную угрозу, поскольку может привести к хроническому заболеванию с развитием цирроза и рака печени.
В 1960-х Барух Блумберг определил, что одна из форм гепатита, передаваемого через кровь, вызывается вирусом, который стал известен как вирус гепатита B, и это открытие привело к разработке диагностических тестов и эффективной вакцины. За это открытие Блумберг был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1976 году.
В это же время Харви Альтер из Национального института здравоохранения США изучал возникновение гепатита у пациентов, перенесших переливание крови. Альтер и его коллеги пришли к выводу, что есть еще один неизвестный инфекционный агент со схожими свойствами. Загадочная болезнь стала известна как гепатит «не-А, не-В». Идентификация нового вируса стала теперь первоочередной задачей. Были использованы все традиционные методы поиска вирусов, но, несмотря на это, вирус ускользал от ученых более десяти лет.
Майкл Хоутон, работавший на фармацевтическую фирму Chiron, провел кропотливую работу, необходимую для выделения генетической последовательности вируса. Хоутон и его сотрудники создали коллекцию фрагментов ДНК из нуклеиновых кислот, обнаруженных в крови инфицированного шимпанзе. Большинство этих фрагментов произошло из генома самого шимпанзе, но исследователи предсказали, что некоторые из них получены из неизвестного вируса.
Исходя из предположения, что антитела против вируса будут присутствовать в крови, взятой у пациентов с гепатитом, исследователи использовали сыворотки пациентов для идентификации клонированных фрагментов вирусной ДНК, кодирующих вирусные белки. После всестороннего поиска был обнаружен один положительный клон. Дальнейшие исследования показали, что этот клон был получен из нового РНК-вируса, принадлежащего к семейству флавивирусов, и был назван вирусом гепатита С. Наличие антител у пациентов с хроническим гепатитом явно указывало на то, что этот вирус и является тем самым неизвестным агентом.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020
The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS
Открытие вируса гепатита С было решающим, но не хватало одной важной части головоломки: может ли вирус вызывать гепатит сам по себе? Чтобы ответить на этот вопрос, ученым пришлось выяснить, способен ли клонированный вирус размножаться и вызывать заболевание.
Чарльз Райс, исследователь из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, вместе с другими группами, работающими с РНК-вирусами, отметил ранее не охарактеризованную область в конце генома вируса гепатита С, которая, как они подозревали, может быть важной для репликации вируса.
Райс также наблюдал генетические вариации в изолированных образцах вирусов и предположил, что некоторые из них могут препятствовать репликации вируса. Посредством генной инженерии Райс создал вариант РНК вируса гепатита С, который включал в себя недавно определенную область вирусного генома и был лишен инактивирующих генетических вариаций.
Когда эту РНК вводили в печень шимпанзе, вирус был обнаружен в крови, а также наблюдались патологические изменения, похожие на те, которые обнаруживаются у людей с хроническим заболеванием. Это было последним доказательством того, что вирус гепатита С сам по себе может вызывать необъяснимые случаи гепатита, опосредованного переливанием крови.
Усилия ученых позволили разработать высокочувствительные анализы крови на вирус, которые по существу устранили посттрансфузионный гепатит во многих частях мира, значительно улучшив глобальное здоровье, отмечается на сайте премии. Их открытие также позволило быстро разработать противовирусные препараты, направленные против гепатита С.
Объявлением лауреатов Нобелевской премии по медицине открылась Нобелевская неделя. Во вторник будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе. В пятницу станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября определится лауреат премии в сфере экономики.
В связи с пандемией коронавируса традиционную декабрьскую церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменили впервые с 1944 года: тогда это было связано с продолжавшейся войной. Вместо очного мероприятия будет организована телевизионная трансляция с прямым включением из разных стран мира.
Узнайте, зачем ученый кормит собой инфицированных комаров.