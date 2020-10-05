Нобелевскую премию по медицине присудили за вклад в борьбу с гепатитом С

Хоутон, Альтер и Райс были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за основополагающие открытия, которые привели к идентификации вируса гепатита С.

К 1940-м годам было определено, что существует два основных типа инфекционного гепатита. Первый, названный гепатитом А, передается через загрязненную воду или пищу и, как правило, не оказывает длительного воздействия на пациента. Второй тип передается через кровь и жидкости организма и представляет собой гораздо более серьезную угрозу, поскольку может привести к хроническому заболеванию с развитием цирроза и рака печени.

В 1960-х Барух Блумберг определил, что одна из форм гепатита, передаваемого через кровь, вызывается вирусом, который стал известен как вирус гепатита B, и это открытие привело к разработке диагностических тестов и эффективной вакцины. За это открытие Блумберг был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1976 году.

В это же время Харви Альтер из Национального института здравоохранения США изучал возникновение гепатита у пациентов, перенесших переливание крови. Альтер и его коллеги пришли к выводу, что есть еще один неизвестный инфекционный агент со схожими свойствами. Загадочная болезнь стала известна как гепатит «не-А, не-В». Идентификация нового вируса стала теперь первоочередной задачей. Были использованы все традиционные методы поиска вирусов, но, несмотря на это, вирус ускользал от ученых более десяти лет.

Майкл Хоутон, работавший на фармацевтическую фирму Chiron, провел кропотливую работу, необходимую для выделения генетической последовательности вируса. Хоутон и его сотрудники создали коллекцию фрагментов ДНК из нуклеиновых кислот, обнаруженных в крови инфицированного шимпанзе. Большинство этих фрагментов произошло из генома самого шимпанзе, но исследователи предсказали, что некоторые из них получены из неизвестного вируса.

Исходя из предположения, что антитела против вируса будут присутствовать в крови, взятой у пациентов с гепатитом, исследователи использовали сыворотки пациентов для идентификации клонированных фрагментов вирусной ДНК, кодирующих вирусные белки. После всестороннего поиска был обнаружен один положительный клон. Дальнейшие исследования показали, что этот клон был получен из нового РНК-вируса, принадлежащего к семейству флавивирусов, и был назван вирусом гепатита С. Наличие антител у пациентов с хроническим гепатитом явно указывало на то, что этот вирус и является тем самым неизвестным агентом.