Ночной перекус может ухудшить память

Не секрет, что питание ночью не лучшим образом сказывается на здоровье организма. В 2015 году ученые показали, как поздние трапезы влияют на работу мозга. Для того, чтобы это выяснить, нейробиолог Кристофер Колвелл вместе с коллегами из Калифорнийского университета использовали лабораторных мышей, которые жили по привычному для них режиму, то есть были активными ночью и спали в течение дня. Некоторых животных из этой группы ученые начали кормить днем, то есть в то время, когда они должны спать.

Мыши, которых кормили в неположенное время суток, быстро привыкли просыпаться днем, чтобы поесть. Время их сна сместилось, однако в сумме они спали столько же, сколько и их собратья с нормальным распорядком дня, а также ели и весили столько же, сколько и мыши из другой группы.

Затем ученые исследовали память мышей. В одном эксперименте они поместили два различных предмета в коробки с мышами, чтобы те изучили новые объекты. А спустя некоторое время ученые снова посадили животных в клетки с двумя предметами, однако теперь один из объектов был уже знаком животным, а другой — нет. Авторы исследования наблюдали за тем, как долго мыши обнюхивали предметы. По результатам эксперимента оказалось, что у мышей со сдвинутым распорядком дня сильно ухудшилась память. Эти животные провели значительно больше времени, исследуя уже знакомый объект, будто бы они не помнили, что обнюхивали этот предмет раньше.

Во втором эксперименте ученые решили напугать животных, а спустя определенное время снова поместили их в то же место, где животные почувствовали страх. Как оказалось, мыши с неправильным режимом питания испытывали меньший страх, поскольку, вероятно, не помнили о том, что произошло с ними в том месте.

Наконец, прием пищи в неправильное время суток сказался и на обучаемости мышей. Ученые обнаружили, что мыши, которые питались в неположенное время суток, учились медленнее, чем особи из другой группы. Ученые точно не знают, будет ли прием еды в неправильное время суток оказывать такое же воздействие на когнитивные возможности людей, но данные исследования, безусловно, вызывают озабоченность по этому поводу.

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