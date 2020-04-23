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Наука

Как у человека появился нос? Случайно!

Анастасия Баринова
23 апреля 2020
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Фото: k.ivoutin/Flickr.com
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Проходящие через нос потоки сухого или влажного, теплого или холодного воздуха.
Фото: Kyoto University/Flickr.com
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Фото: David Jones/Flickr.com
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Фото: Steve Tracy Photography/Flickr.com
Форма нашего носа не более чем эволюционная случайность: она нисколько не связана с возложенными на орган задачами.

Исследование провели специалисты из Киотского университета. Ученые просканировали полости носа шести человек, четырех шимпанзе и шести макак, а затем с помощью компьютера смоделировали потоки вдыхаемого воздуха, проходящего через носовые ходы.

Выяснилось, у приматов вдыхаемый воздух «кондиционируется» значительно эффективнее. Но когда ученые на компьютере поменяли форму человеческих носов, сделав их похожими на носы шимпанзе, оставив притом расположение ходов на прежнем месте – эффективность не выросла.

С другой стороны говорить о том, что человек получает некондиционированный воздух, не приходится: в дополнению к носу, часть работы проделывает глотка. У человека она длиннее, чем у приматов, поскольку активно участвует в речевом процессе; благодаря своей анатомии она также фильтрует поступающий в организм воздух.

На основе проведенных исследований ученые предположили, что выступающий нос сформировался у человека около 2-3 миллионов лет назад – в то время, когда происходили изменения в форме человеческого черепа. Размер мозга увеличился, и организму потребовалось освободить для него место.

Узнайте про исследования древнейших ДНК человека.

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