Новые методы позволили приблизиться к расшифровке минойского линейного письма

Примерно 3 500 лет назад на острове Крит древние минойцы разработали систему математических дробей, которая до сих пор не расшифрована. В новом исследовании Сильвия Феррара, профессор кафедры классической филологии Болонского университета, предлагает разгадку линейного письма А. Исследователи сосредоточились на цифрах, связанных с торговлей в Эгейском регионе, где преобладали минойцы и их загадочный шрифт.

Впервые открытый Артуром Эвансом в конце XIX века, линейный шрифт A принадлежит к группе письменностей, которые развивались независимо от египетской и месопотамской систем письма в средне-минойский период, в частности, с 1625–1450 до н. э.

Древняя минойская система письма состояла из набора знаков, которые также использовались для украшения драгоценностей и для пометки погребальных и вотивных подношений в религиозных святилищах. Однако в первую очередь шрифт использовался для бухгалтерского учета в административных центрах минойской эпохи.

Проблема, из-за которой дроби линейного письма А невозможно было расшифровать, — это поврежденные или «нечитаемые» суммы и итоги. Более того, значение знаков в этой древней системе счисления со временем значительно изменилось. В результате линейное письмо А осталось в значительной степени нерасшифрованным, хотя «целые числа» системы были расшифрованы, значения дробных знаков ускользнули от историков математики.