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Наука

Новые методы позволили приблизиться к расшифровке минойского линейного письма

National Geographic Россия
10 сентября 2020
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Фрагменты глиняных табличек с минойским письмом
Фото: Wikimedia Commons
Эта письменность носит название линейное письмо А.

Примерно 3 500 лет назад на острове Крит древние минойцы разработали систему математических дробей, которая до сих пор не расшифрована. В новом исследовании Сильвия Феррара, профессор кафедры классической филологии Болонского университета, предлагает разгадку линейного письма А. Исследователи сосредоточились на цифрах, связанных с торговлей в Эгейском регионе, где преобладали минойцы и их загадочный шрифт.

Впервые открытый Артуром Эвансом в конце XIX века, линейный шрифт A принадлежит к группе письменностей, которые развивались независимо от египетской и месопотамской систем письма в средне-минойский период, в частности, с 1625–1450 до н. э.

Древняя минойская система письма состояла из набора знаков, которые также использовались для украшения драгоценностей и для пометки погребальных и вотивных подношений в религиозных святилищах. Однако в первую очередь шрифт использовался для бухгалтерского учета в административных центрах минойской эпохи.

Проблема, из-за которой дроби линейного письма А невозможно было расшифровать, — это поврежденные или «нечитаемые» суммы и итоги. Более того, значение знаков в этой древней системе счисления со временем значительно изменилось. В результате линейное письмо А осталось в значительной степени нерасшифрованным, хотя «целые числа» системы были расшифрованы, значения дробных знаков ускользнули от историков математики.

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Olaf Tauch Одна из табличек, найденная в минойском дворце Закрос

Феррара и ее коллеги изучили запрессованные глиняные таблички с минойским письмом и применили «статистические, вычислительные и типологические стратегии» к разгадке линейного письма А.

Сначала каждому дробному знаку линейного письма А были присвоены математические значения. Сильвия Феррара сообщила в своей статье, что ее команда объединила различные направления исследований и выполнила «тщательный палеографический анализ знаков и вычислительных методов», результат которого предлагает новый взгляд на эту старую проблему, «исключая невозможные результаты».

Почти четыре миллиона потенциальных методов перевода минойских дробей были сопоставлены с обычными дробями с помощью статистического анализа. В результате была получена система, «наименьшая доля которой составляет 1/60», что, как говорится в статье, демонстрирует «способность представлять большинство значений в виде формулы n/60».

Минойская цивилизация правила Эгейским регионом 1500 лет. Она произошла от неолитического населения, мигрировавшего в Европу с Ближнего Востока и Турции. А 9000 лет назад минойцы стали первыми земледельцами на острове Крит и других островах Эгейского моря. Минойцы процветали в Эгейском регионе в период бронзового века, примерно между 3000 и 1450 гг. до н. э. Архитектурные чудеса Кносса (Крит) отмечают пик минойского влияния. К 1100 году до нашей эры минойцы исчезли, их «заменила» микенская греческая культура бронзового века.

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