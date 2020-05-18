В Твиттере нашли новый вид паразитических грибов

«Насколько нам известно, это первый случай, когда новый вид был обнаружен с помощью Twitter. Он подчеркивает важность соцсетей для обмена результатами исследований и, следовательно, для совершения новых открытий. Я надеюсь, что это будет мотивировать профессионалов и исследователей-любителей делится большим количеством данных через социальные сети. Это становится все более очевидным во время кризиса с коронавирусом, времени, когда столь многим не дают возможности попасть в полевые условия или лаборатории», — отмечает Анна София Реболейра.

Грибы отряда Laboulbeniales образуют довольно большую группу аскомицетов, или сумчатых грибов с примерно 2200 описанными видами в 142 родах. Ранее считалось, что Laboulbeniales проводят жизненный цикл на насекомых, однако около 30 видов этих грибов были найдены на многоножках, и большинство — в последние годы (не без помощи Анны Софии).

Эти виды были собраны в Европе, Макаронезии, на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии, Индонезии, Австралии и Новой Зеландии, но до сих пор не сообщалось о Laboulbeniales на североамериканских многоножках.

Гриб-аскомицет (при условии наличия у него гаусторий, способных проникать в клетки хозяина) высасывает питательные вещества из его гемолимфы, проникая через экзоскелет, в то время как другая половина гриба выступает на поверхности. Troglomyces twitteri был найден в репродуктивных органах многоножки (так паразитам легче всего передаваться от одного животного другому), а на фотографии из Твиттера его можно увидеть на ее спине.

Почитайте о паразитах — серых кардиналах чужого тела и сознания.