В Твиттере нашли новый вид паразитических грибов
Открытие совершила биолог из Музея естествознания Дании при Университете Копенгагена Анна София Реболейра. Просматривая ленту Твиттера, она наткнулась на фотографию североамериканской многоножки (Cambala annulata), опубликованную Дереком Хенненом из Политехнического университета Вирджинии. На многоножке Реболейра сумела рассмотреть крошечные пятна, которые на деле оказались паразитическим грибом из отряда Laboulbeniales.
Увидев фото в Twitter, Реболейра вместе с коллегой Хенриком Энгоффом провела исследование образцов многоножек Cambala из музейных коллекций Дании и Франции, на которых они также обнаружили крохотных паразитов. Это и подтвердило открытие нового вида паразитических грибов.
Happy to see the first #Laboulbeniales paper in @MycoKeys. @SReboleira et al. describe a #NewSpecies of Troglomyces from an American millipede—discovered here on @Twitter thanks to a photo posted by @derekhennen! https://t.co/ZVwKgdWxa9 #SocialMedia #FungalDiversity pic.twitter.com/aWtjAciwBo— Dr. Danny Haelewaters 🇧🇪🇪🇺🏳️🌈 (@dhaelewa) May 14, 2020
«Насколько нам известно, это первый случай, когда новый вид был обнаружен с помощью Twitter. Он подчеркивает важность соцсетей для обмена результатами исследований и, следовательно, для совершения новых открытий. Я надеюсь, что это будет мотивировать профессионалов и исследователей-любителей делится большим количеством данных через социальные сети. Это становится все более очевидным во время кризиса с коронавирусом, времени, когда столь многим не дают возможности попасть в полевые условия или лаборатории», — отмечает Анна София Реболейра.
Грибы отряда Laboulbeniales образуют довольно большую группу аскомицетов, или сумчатых грибов с примерно 2200 описанными видами в 142 родах. Ранее считалось, что Laboulbeniales проводят жизненный цикл на насекомых, однако около 30 видов этих грибов были найдены на многоножках, и большинство — в последние годы (не без помощи Анны Софии).
Эти виды были собраны в Европе, Макаронезии, на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии, Индонезии, Австралии и Новой Зеландии, но до сих пор не сообщалось о Laboulbeniales на североамериканских многоножках.
Гриб-аскомицет (при условии наличия у него гаусторий, способных проникать в клетки хозяина) высасывает питательные вещества из его гемолимфы, проникая через экзоскелет, в то время как другая половина гриба выступает на поверхности. Troglomyces twitteri был найден в репродуктивных органах многоножки (так паразитам легче всего передаваться от одного животного другому), а на фотографии из Твиттера его можно увидеть на ее спине.
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