Новое столкновение «Титаника»: раскрыты детали происшествия, державшегося в тайне

В ближайшее время в США состоится два громких судебных процесса, связанных с лайнером «Титаник». Американская компания по подъему затонувших судов RMS Titanic Inc (RMST) с 1994 года является юридическим лицом, обладающим эксклюзивным правом на подъем предметов с места его крушения. Но этот статус вступает в противоречие с функциями Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое обладает полномочиями по охране затонувших кораблей.



На 20 февраля намечено заседание, в рамках которого RMST попросит разрешение на подъем ряда уникальных артефактов, в том числе беспроводного телеграфа Маркони, с которого был послан сигнал SOS после столкновения с айсбергом. В случае положительного вердикта экспедиция по подъему устройства состоится летом 2020 года.