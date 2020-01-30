Новое столкновение «Титаника»: раскрыты детали происшествия, державшегося в тайне

В ближайшее время в США состоится два громких судебных процесса, связанных с лайнером «Титаник». Американская компания по подъему затонувших судов RMS Titanic Inc (RMST) с 1994 года является юридическим лицом, обладающим эксклюзивным правом на подъем предметов с места его крушения. Но этот статус вступает в противоречие с функциями Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое обладает полномочиями по охране затонувших кораблей.
На 20 февраля намечено заседание, в рамках которого RMST попросит разрешение на подъем ряда уникальных артефактов, в том числе беспроводного телеграфа Маркони, с которого был послан сигнал SOS после столкновения с айсбергом. В случае положительного вердикта экспедиция по подъему устройства состоится летом 2020 года.
Узнав, что останки «Титаника» были потревожены научно-исследовательской лодкой Triton, RMST обвинила правительство в сокрытии факта столкновения и подала новый иск в отношении NOAA. По версии истца, организация была осведомлена о происшествии, однако не проинформировала об этом общественность, что ставит под сомнение ее возможности по охране затонувших судов.
Британская исследовательская субмарина Triton столкнулась с обломками «Титаника» еще в июле прошлого года, однако NOAA упомянула об этом инциденте только 7 января. Инцидент объясняется «сильными и в высшей степени непредсказуемыми течениями», но, по словам главы экспедиции Роба Маккаллума, ущерб затонувшему судну оказался незначительным.
Истец требует предоставить видеозапись столкновения. В свою очередь СМИ считают, что новый судебный процесс затеян лишь для того, чтобы увеличить шансы RMST на победу по основному заявлению.
Посмотрите, как «Титаник» выглядит сейчас: съемка проведена подводной лодкой Triton.