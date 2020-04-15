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Наука

Новорожденные в разных странах плачут на разных языках

Анастасия Баринова
15 апреля 2020
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Фото: pinkpig0416/pixabay.com
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Фото: Evan-Amos/Wikipedia
Тот факт, что дети рождаются со способностью распознавать знакомые звуки, известен ученым давно. А теперь найдена связь первых криков новорожденных с материнским языком.

Доказано, что ребенок в утробе матери по крайней мере за 10 недель до рождения слышит звуки, поступающие извне, и даже способен реагировать на них. Наиболее значимым оказывается материнский голос: он вызывает учащенное сердцебиение. В рамках новой задачи ученые решили установить, как родной язык влияет на формирование навыков управления голосом.

Исследование провела группа специалистов из университетов Вюрцбурга, Оснабрюка и Пекина, его результаты опубликованы в журнале Speech, Language and Hearing.

Выяснилось, что тип языка, окружавший младенца еще на его эмбриональной стадии, в значительной степени влияет на тональность его плача с первой минуты после рождения. Специалисты изучили звуки 102 новорожденных из Китая, Германии и Камеруна. Китайский язык относится к тоническим: здесь каждый слог произносится с определенным тоном. Это же характерно для одного из языков Камеруна – ламнсо. В первом случае язык насчитывает четыре тона, а во втором – восемь. Немецкий язык, напротив, является атоническим.

По результатам анализа материала ученые сравнили плач младенцев из Китая и Камеруна с пением: звуки были мелодичными, при этом мелодия у камерунских детей имела наибольшее количество вариаций. А у немецких детей перепад между наиболее высокой и наиболее низкой голосовыми частотами оказался невелик.

Таким образом подтвердилось предположение о том, что родной язык, знакомство с которым происходит с помощью голоса матери, начинает формировать акустические особенности младенца еще до его рождения. В дальнейшем планируется продолжить изучение влияния звуков окружающего мира на развитие плода.

Узнайте, что происходит с мозгом человека в первый год его жизни.

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