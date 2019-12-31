Новосибирские физики представили уникальную для России «чистую комнату»

В Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) завершена работа по созданию уникальной для России «чистой комнаты». Это высокотехнологичный испытательный стенд для сборки, монтажа и тестирования диагностических сборок или «порт-плагов» экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor). Стенд представляет собой «сверхчистое» помещение огромных размеров (30×36×23м3), которое позволяет работать с крупногабаритным оборудованием весом до 80 тонн. Прием оборудования начнется в 2020 году.

Международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР будет включать в себя множество элементов. Одной из таких составляющих станут специальные системы диагностики, которые позволят контролировать параметры плазмы во время работы реактора. Все эти системы будут собраны в специальные защитные модули — порт-плаги, которые в дальнейшем будут установлены по всему периметру установки. За изготовление и последующее «укомплектование» четырех таких порт-плагов отвечает новосибирский Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

«Порт-плаги — это огромные конструкции весом около 45 тонн, которые в реакторе должны решать сразу несколько взаимоисключающих задач, — рассказывает научный сотрудник ИЯФ СО РАН Дмитрий Гавриленко. — С одной стороны, для эффективной работы всех диагностик нужно обеспечить доступ к плазме, с другой — этим же диагностикам необходима эффективная защита от потока нейтронов. Помимо этого нужно еще обеспечить приемлемый радиационный фон в зонах, требующих доступа специалистов».

«Для приема оборудования, сборки, тестирования и монтажа диагностик в порт-плаги необходимо помещение с особыми условиями, главное из которых — сверхвысокая чистота воздуха (содержание пыли с размером частиц больше 5 мкм не должно превышать 3000 частиц/см3), — комментирует советник дирекции ИЯФ СО РАН, заведующий лабораторией, доктор физико-математических наук Александр Бурдаков. — Интеграционная площадка, удовлетворяющая всем требованиям ИТЭР по чистоте и в то же время способная принять высокотехнологичное крупногабаритное оборудование, была создана в ИЯФ СО РАН в рекордно короткие сроки — за два года».



Фото: Вера Сальницкая

Как пояснил Александр Бурдаков, комната сделана в строгом соответствии с российскими и французскими стандартами для помещений, предназначенных для сборки ядерных устройств, работающих в вакууме. Необходимые условия в ней создаются с помощью особой системы вентиляции и фильтрации, кроме того, поддерживать чистоту помогают отделочные материалы — наливной пол и специальные панели на стенах, которые легко моются и не притягивают пыль.

«Чистая комната — это не просто помещение с белыми стенами и хорошей вентиляцией, — комментирует Дмитрий Гавриленко. — Это специальный цех, предназначенный для сборки высокоточных, высокочистых элементов, а по сути — хрупких и нежных конструкций, которые при этом и внешне, и по размерам похожи на детали космического корабля. Получается, что, с одной стороны, у нас монструозные размеры, а с другой — микронные точности, и все это нужно учесть».

По словам Дмитрия Гавриленко, отсутствие пыли при сборке очень важно, потому что это оборудование будет встраиваться в вакуумную камеру реактора, а в случае попадания в вакуум пыли, она будет его загрязнять. Кроме того, внутри порта содержится большое число диагностик, в том числе и оптических, а для их работы чистота также имеет большое значение.

Прием оборудования в чистую комнату начнется уже в 2020 году, а сборка — в 2021. После завершения сборки готовые порт-плаги будут герметично упакованы и отправлены во Францию, на площадку ИТЭР, для последующей установки в реактор.