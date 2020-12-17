Новые атомные часы измерили время с рекордной точностью

Самые точные атомные часы сегодняшнего дня используют атом цезия и обычное магнитное поле с детекторами. Именно показания цезиевых атомных часов лежат в основе современного определения секунды в международной системе единиц измерения СИ. Она определяется как промежуток времени, в течение которого атом цезия-133 (133Cs) совершает 9 192 631 770 переходов.

Цезиевые часы отклонятся на одну секунду за 138 млн лет. Но даже самые точные часы, в основе которых лежит резонанс атомов, имеют неопределенности, накладываемые законами квантовой механики. Исследователи из Массачусетского технологического института и Белградского университета в Сербии предположили, что квантовая запутанность может подтолкнуть часы за эту размытую границу.

Они провели эксперимент, соединив облако атомов иттербия-171 с потоками фотонов, которые отражаются от зеркал, а затем измерили время их движения.

Результат показал, что подобное запутывание атомов ускоряет процесс измерения времени в часах атомного ядра. Измерения времени становятся более четкими и точными, чем когда-либо. Если бы такие часы существовали со времени Большого взрыва, то к сегодняшнему дню их погрешность составляла бы всего сто миллисекунд.