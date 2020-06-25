Новые карты раскрыли детали давно утонувшего континента Зеландия

Потерянный континент Зеландия откололся 85 миллионов лет назад от части сухопутного массива, объединявшего Антарктиду и Австралию. В конечном счёте он утонул в океане, оставаясь скрытым на протяжении веков.

В 2017 году группа ученых из Новой Зеландии, Новой Каледонии и Австралии объявила, что Зеландия удовлетворяет всем необходимым критериям для того, чтобы считаться затопленным континентом, а не микроконтинентом или континентальным фрагментом. Согласно данным исследователей, общая площадь континента составляет 4 920 000 км2, 93% которой находится под водой.

GNS Science, новозеландский исследовательский институт, опубликовал две новые карты подводного континента, где когда-то бродили динозавры, и представил интерактивный сайт. Карты охватывают форму Зеландии на океанском дне и тектонический профиль континента, помогая рассказать историю его происхождения.

Карты также помогают объяснить расположение новозеландских вулканов, осадочных бассейнов и других геологических особенностей, говорится в сообщении GNS Science.