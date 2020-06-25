Новые карты раскрыли детали давно утонувшего континента Зеландия

Потерянный континент Зеландия откололся 85 миллионов лет назад от части сухопутного массива, объединявшего Антарктиду и Австралию. В конечном счёте он утонул в океане, оставаясь скрытым на протяжении веков.
В 2017 году группа ученых из Новой Зеландии, Новой Каледонии и Австралии объявила, что Зеландия удовлетворяет всем необходимым критериям для того, чтобы считаться затопленным континентом, а не микроконтинентом или континентальным фрагментом. Согласно данным исследователей, общая площадь континента составляет 4 920 000 км2, 93% которой находится под водой.
GNS Science, новозеландский исследовательский институт, опубликовал две новые карты подводного континента, где когда-то бродили динозавры, и представил интерактивный сайт. Карты охватывают форму Зеландии на океанском дне и тектонический профиль континента, помогая рассказать историю его происхождения.
Карты также помогают объяснить расположение новозеландских вулканов, осадочных бассейнов и других геологических особенностей, говорится в сообщении GNS Science.
Идея существования потенциального континента в этой области была впервые выдвинута геофизиком Брюсом Лёйендейком в 1995 году. Ранее Зеландия была частью Гондваны — суперконтинента, объединявшего нынешние Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, а также Аравию, Мадагаскар и Индостан.
Около 85 миллионов лет назад Зеландия отделилась от Гондваны. В дрейфующих, перемещающихся земных массах, размером примерно с половину Австралии, обитали динозавры и пышные тропические леса. Миллионы лет спустя реорганизация тектонических плит привела к драматическим геологическим изменениям, которые также создали тихоокеанское «кольцо огня» — пояс в Тихом океане, где находятся наиболее активные на Земле вулканы.
Считается, что в это время Тихоокеанская плита опустилась ниже континентальной коры Зеландии. Этот процесс, называемый субдукцией, привел к тому, что основание континента разрушилось и утонуло. Сейчас самой высокой точкой потерянного континента является гора Кука высотой 3 724 метра.
О континенте еще многое неизвестно. По мере появления новых исследований интерактивный сайт и карты будут обновляться, чтобы отражать то, что мы знаем о Зеландии, говорится в сообщении GNS Science.
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