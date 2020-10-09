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Наука

Новый биопластик из отходов может разложиться за 12 месяцев

Михаил Сысоев
09 октября 2020
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Фото: Andy King / Fraunhofer IPK
Его можно произвести из промышленных отходов.

Две основные проблемы пластмасс заключаются в том, что они сделаны из невозобновляемой нефти, и не разлагаются веками после того, как выброшены. Однако новая альтернатива — это уже существующие отходы, которые должны разложиться в течение года.

Чтобы произвести экологически чистый пластик, ученые из Института производственных систем и технологий дизайна общества Фраунгофера в Германии начали работать с промышленными отходами, такими как масла, которые содержат большое количество остаточных минералов. В камере ферментации генетически модифицированные бактерии метаболизировали эти минералы, превращая их в биополимер, известный как полигидроксибутират (ПОБ). Микробы хранили его в своих клетках в жидкой форме, как источник энергии.

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После того, как ПОБ был впоследствии извлечён, он был смешан с запатентованными химическими добавками — среди прочего, они заставляли ПОБ затвердевать намного быстрее, чем это было бы при применении других методов. В результате получился биологически полученный полиэфир, который проявляет свойства, аналогичные свойствам полипропилена.

Тем не менее, если сложный полиэфир на основе ПОБ поместить на обычную свалку, естественные микроорганизмы полностью разрушат его в течение 6-12 месяцев. Учёные признают, что лучше, если пластиковые изделия будут повторно использоваться или перерабатываться. Из-за этого команда исследователей предлагает использовать новый материал в основном в одноразовых товарах.

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