Новый биопластик из отходов может разложиться за 12 месяцев

Две основные проблемы пластмасс заключаются в том, что они сделаны из невозобновляемой нефти, и не разлагаются веками после того, как выброшены. Однако новая альтернатива — это уже существующие отходы, которые должны разложиться в течение года.

Чтобы произвести экологически чистый пластик, ученые из Института производственных систем и технологий дизайна общества Фраунгофера в Германии начали работать с промышленными отходами, такими как масла, которые содержат большое количество остаточных минералов. В камере ферментации генетически модифицированные бактерии метаболизировали эти минералы, превращая их в биополимер, известный как полигидроксибутират (ПОБ). Микробы хранили его в своих клетках в жидкой форме, как источник энергии.