Новый гель предотвратит лесные пожары

Специалисты из Стэнфордского университета протестировали прототип огнеупорной жидкости, которая способна спасти крупные лесные массивы от пожаров.



В последние десятилетия огонь причиняет все больший ущерб природе. Сами по себе пожары – неотъемлемая часть экосистемы: на месте погибших в пламени старых и сухих деревьев вырастают новые. Но на фоне глобального потепления пожары распространяются все активнее, захватывают новые территории и снова проходят по уже выжженным. В результате лес не успевает восстанавливаться.



Представители фауны гибнут в огне, а уцелевшие не находят новых мест для жизни. От пожаров также страдают люди – особенно когда дым распространяется на сотни километров. Наконец, горящие леса, снижая объем вырабатываемого кислорода, отправляют в атмосферу углекислый газ.



Помимо воды, современные пожарные используют огнегасящие агенты: впитывающие жидкость гели и полимеры. Но их принцип действия основан на фосфате аммония и его производных. Как только собранная ими вода испаряется – это происходит примерно за час, – средство перестает быть эффективным, и обработанная ими территория снова становится уязвимой.