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Наука

Новый гель предотвратит лесные пожары

Анастасия Баринова
01 октября 2019
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Фото: skeeze/Pixabay
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Фото: pnas.org
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Фото: pnas.org
Ученые разработали экологически чистую огнеупорную жидкость.

Специалисты из Стэнфордского университета протестировали прототип огнеупорной жидкости, которая способна спасти крупные лесные массивы от пожаров.

В последние десятилетия огонь причиняет все больший ущерб природе. Сами по себе пожары – неотъемлемая часть экосистемы: на месте погибших в пламени старых и сухих деревьев вырастают новые. Но на фоне глобального потепления пожары распространяются все активнее, захватывают новые территории и снова проходят по уже выжженным. В результате лес не успевает восстанавливаться.

Представители фауны гибнут в огне, а уцелевшие не находят новых мест для жизни. От пожаров также страдают люди – особенно когда дым распространяется на сотни километров. Наконец, горящие леса, снижая объем вырабатываемого кислорода, отправляют в атмосферу углекислый газ.

Помимо воды, современные пожарные используют огнегасящие агенты: впитывающие жидкость гели и полимеры. Но их принцип действия основан на фосфате аммония и его производных. Как только собранная ими вода испаряется – это происходит примерно за час, – средство перестает быть эффективным, и обработанная ими территория снова становится уязвимой.

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Работая над средством нового поколения, ученые поставили задачу продлить время испарения воды. В результате было создано гелеобразное вещество на основе целлюлозы с небольшими добавками диоксида кремния. Оно долго остается на поверхности даже несмотря на ветер или дождь, и это позволяет использовать его не только в момент тушения пожаров, но и превентивно – обработав деревья в зоне риска.

Свойства геля были протестированы на травянистом сухом участке в Калифорнии. Было доказано, что огнегасящий агент продолжает защищать растительность даже после выпадения полутора сантиметров осадков на протяжении месяца, после чего полностью разлагается. Этого достаточно для того, чтобы защитить деревья в самый опасный период.

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Необработанные (слева) и обработанные (справа) поверхности после возгорания.

Гель содержит только нетоксичные вещества, которые не опасны ни для растений, ни для животных и людей. Кроме того, все составляющие доступны и недороги, поэтому производство нового средства будет крайне простым и экономичным.

Ученые добавляют, что обрабатывать крупные лесные массивы пока не планируется: в Калифорнии 70% пожаров начинаются со стороны автомагистралей, поэтому достаточно будет защитить придорожные участки.

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