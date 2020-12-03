Новый светоактивный материал способен сохранять потенциальную энергию в течение месяцев и лет

Исследователи из Ланкастерского университета разработали новый материал, который может накапливать энергию месяцами, а возможно и годами. Материал может активироваться светом, а затем высвобождать накопленную энергию в виде тепла.

Команда начала с металлоорганического каркаса (MOF), кристаллического материала из органических и неорганических компонентов, например из ионов металлов. Металлоорганические каркасные структуры известны высокими значениями пористости и большой площадью поверхности. Это, в свою очередь, позволяет удерживать большое количество молекул, что делает MOF идеальным полимером для опреснения или фильтрации воды, улавливания углекислого газа из воздуха или доставки лекарств в организм.

Ученые решили проверить, насколько хорошо MOF может хранить энергию. Они начали с версии материала под названием DMOF1 и наполнили его поры молекулами азобензола. Это соединение отлично поглощает свет, что приводит к физическому изменению формы его молекул.

Когда материал подвергается воздействию ультрафиолетового света, молекулы азобензола изгибаются в напряженную форму, и обычно «отскакивают» назад, как только свет выключается. Но в этом случае крошечные поры MOF удерживали их в этой форме, сохраняя потенциальную энергию аналогично сжатой пружине.