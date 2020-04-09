Ной нашего времени
Ковчег их никуда не плывет, и седых библейских бород у них нет. Два Ноя современности познакомились в середине 1980-х годов в аспирантуре. Дж. Р. Шьют и Пэт Рейкс с юных лет любили плескаться в воде и разводить рыбок. Детское увлечение превратилось в необычную профессию. Их ковчег — это кирпичный амбар в Ноксвилле, штат Теннесси, от пола до потолка заставленный аквариумами и пластиковыми контейнерами.
В шесть сотен сосудов день и ночь льется вода. А рыбки в них — последние представители своих видов. Чтобы сохранить вид, сперва его представителей нужно отловить. Во время этого процесса Шьют и Рейкс, сотрудники неправительственной рыбоохранной организации Conservation Fisheries, Inc. (CFI), выглядят весьма забавно: в масках и гидрокостюмах, с дыхательными трубками и рыболовными сачками, одетыми на головы вместо шляп (обе руки нужны им для передвижения по дну). Ночью плавать приходится еще и с фонарями (в темное время суток некоторые виды более активны). Однажды, проплывая мимо темного палаточного лагеря, Шьют и Рейкс услышали с берега: «Вот черт! Тут какие-то здоровые лягушки размером с быка с фонарями на голове!»
Пресноводные исчезают в четыре-шесть раз быстрее животных, обитающих на суше или в море. Сегодня почти треть рыб юго-востока США столкнулась с угрозой исчезновения.
На озера, болота и реки приходится менее 0,3 процента пресной воды и менее 0,01 процента всей воды на Земле. Между тем в этих водах обитает целых 126 тысяч видов животных, включая улиток, мидий, крокодилов, черепах, амфибий и рыб. В озерах и реках водится почти половина из 30 тысяч известных видов рыб — и у многих дела идут не слишком хорошо. Пресноводные исчезают в четыре-шесть раз быстрее животных, обитающих на суше или в море. Почти половина видов, находящихся под угрозой исчезновения в США, — пресноводные. Промышленность и сельское хозяйство сосредоточены возле проточных вод, и отходы практически всей нашей деятельности устремляются в ближайший ручей — если только он уже не осушен. Так, могучие Рио-Гранде и Колорадо в устье — тоненькие струйки.
Рыбы юго-востока США, как и большинство пресноводных рыб, обычно бывают мелкими и невзрачными. Однако если взглянуть на них весной или летом, когда самцы в период размножения меняют окраску, можно подумать, что рядом находится коралловый риф. Рождественские дартеры (Etheostoma hopkinsi) похожи на плавучие деревья с красными гирляндами; праздничные дартеры (Etheostoma brevirostrum) и дартеры-помады (Etheostoma chuckwachatte) украшены бирюзовыми и оранжевыми полосками и крапинками. Наросты на спинных плавниках самцов леденцовых дартеров (Etheostoma neopterum) раздуваются и становятся ярко-желтыми — похожие на икру бугорки, вероятно, побуждают самок к нересту.
Впечатляет и поведение рыб. Самцы каменных сомиков — рыб длиной с палец, у которых ото рта, как бакенбарды, тянутся усы — берут икринки в рот, чтобы почистить их. Некоторые самцы дартеров для этого взбалтывают воду над икринками, заодно снабжая их кислородом. А перцина из реки Конасога (Percina jenkinsi), едва достигающая в длину 13 сантиметров, использует свой нос как рычаг, переворачивая им камни в поисках пищи. Эта рыбка — единственный известный обитатель реки Конасога, воды которой давно загрязнены фермами и фабриками. Три новых жителя ковчега — единственные содержащиеся в неволе представители вида. В CFI надеются, что они не окажутся особями одного пола и смогут образовать пару — тогда вид не исчезнет.
Редких рыб истребляют и намеренно — когда они не представляют экономического интереса. Например, власти национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс в 1957 году решили выпустить в ручей форель для рыбалки и потравили местную рыбу — так река Абрамс-Крик лишилась почти половины из 70 видов своих рыб. А в итоге сегодня почти треть рыб юго-востока США столкнулась с угрозой исчезновения. Для многих это уже вопрос нескольких лет. Группа ученых даже составила список «Безнадежная дюжина», включив туда 12 видов рыб, которые, вероятно, скоро вымрут — и о большинстве из них люди даже не слышали.
Однако Шьют и Рейкс не теряют надежды, что им удастся в конечном итоге восстановить популяцию рыбы в реках — в том случае, если производители будут очищать воды рек. Иногда это получается: таких рек уже больше трех десятков. Так, река Пауэлл в 1996 году была в плачевном состоянии: в нее сливали грязь из шахты. Это, помимо прочего, резко сократило ареал желтоперого сомика. CFI вернула к жизни этот вид и помогла снова расширить его ареал.
«Это серьезный эксперимент, — говорит Рейкс, — и по мере работы мы учимся». Река Пиджен, текущая из Северной Каролины в Теннесси, была худшей из худших в районе. Но компания, которая сбрасывала в нее химикаты, совместно с местными общинами в итоге привела все в порядок, и ученые начали вновь подселять сюда мандариновых перцин (Percina aurantiaca). «Смогла Пиджен, смогут и другие, — уверен Шьют. — А если меня захотят отсюда прогнать, я буду отбиваться»