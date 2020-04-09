Ной нашего времени

Пресноводные исчезают в четыре-шесть раз быстрее животных, обитающих на суше или в море. Сегодня почти треть рыб юго-востока США столкнулась с угрозой исчезновения.

На озера, болота и реки приходится менее 0,3 процента пресной воды и менее 0,01 процента всей воды на Земле. Между тем в этих водах обитает целых 126 тысяч видов животных, включая улиток, мидий, крокодилов, черепах, амфибий и рыб. В озерах и реках водится почти половина из 30 тысяч известных видов рыб — и у многих дела идут не слишком хорошо. Пресноводные исчезают в четыре-шесть раз быстрее животных, обитающих на суше или в море. Почти половина видов, находящихся под угрозой исчезновения в США, — пресноводные. Промышленность и сельское хозяйство сосредоточены возле проточных вод, и отходы практически всей нашей деятельности устремляются в ближайший ручей — если только он уже не осушен. Так, могучие Рио-Гранде и Колорадо в устье — тоненькие струйки.

Рыбы юго-востока США, как и большинство пресноводных рыб, обычно бывают мелкими и невзрачными. Однако если взглянуть на них весной или летом, когда самцы в период размножения меняют окраску, можно подумать, что рядом находится коралловый риф. Рождественские дартеры (Etheostoma hopkinsi) похожи на плавучие деревья с красными гирляндами; праздничные дартеры (Etheostoma brevirostrum) и дартеры-помады (Etheostoma chuckwachatte) украшены бирюзовыми и оранжевыми полосками и крапинками. Наросты на спинных плавниках самцов леденцовых дартеров (Etheostoma neopterum) раздуваются и становятся ярко-желтыми — похожие на икру бугорки, вероятно, побуждают самок к нересту.