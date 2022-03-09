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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

О чем говорят свиньи? Ученые расшифровали хрюканье

National Geographic Россия

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В разных жизненных ситуациях животные издают звуки разной частоты.

Международная группа ученых расшифровала хрюканье свиней. Для этого специалисты из Дании, Швейцарии и Франции использовали семь тысяч аудиозаписей, собранных на 411 фермах.

На основании этих записей был создан алгоритм, расшифровывающий, какую эмоцию испытывает конкретное животное: положительную (приятное волнение или счастье), отрицательную (напряжение или испуг) или же нечто среднее.

К положительным эмоциям поросят и свиней ученые отнесли моменты их кормления и воссоединения с семьей после разлуки. Отрицательными сочли разлуку, драки, кастрацию и убой. Кроме того, специалисты искусственно создавали некоторые ситуации — к примеру, знакомство поросят с игрушками.

Исследования показали, что высокочастотные звуки (к примеру, визг) свиньи чаще всего издают в негативных ситуациях. Низкочастотные звуки (такие, как хрюканье) они используют как при отрицательных, так и при положительных эмоциях. 

«В положительных ситуациях звуки намного короче, с незначительными колебаниями амплитуды. Негативное хрюканье же начинается высоко и постепенно снижается по частоте. Обучив алгоритм распознаванию этих звуков, мы можем классифицировать 92% звуков свиней», — отмечают авторы исследования.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Среди типичных признаков негативных эмоций у свиней они также назвали неподвижность, частую вокализацию и желание убежать. К положительным признакам эксперты отнесли изучение животными своего окружения и выставленные вперед уши.

Ранее исследователи из Государственного Университета Пенсильвании обнаружили у свиней повышенный уровень поведенческой и умственной гибкости. 

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