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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Наука

Облака окружили айсберг: фото

Анастасия Баринова
11 июня 2021
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Фото: NASA/LANCE/EOSDIS Rapid Response
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Suomi NPP
Фото: NASA
Облачность нередко мешает получать качественные снимки со спутников. Но иногда облака, элегантно обрамляя объект, помогают посмотреть на привычные места новым взглядом.

1 июня американский метеорологический спутник Suomi NPP получил изображение айсберга A-56, дрейфующего в южной части Атлантического океана. Фотографии — общий вид и крупный план — опубликованы на сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства NASA Earth Observatory.

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NASA/LANCE/EOSDIS Rapid Response

Площадь айсберга около 338 кв.км; это сопоставимо с территорией карибского государства Гренада и чуть больше целой Мальты. По какой причине над айсбергом образовалась «дыра» —  неизвестно. Обычно эти ледяные глыбы перемещаются медленнее облаков. Специалисты не исключают, что движение облаков над поверхностью океана могло быть скорректировано из-за тепловой неустойчивости: айсберг просто «высушил» воздух над собою.

Спутник Suomi NPP был запущен в 2011 году для сбора данных о климате в рамках программы NASA Earth Observing System. Он находится на солнечно-синхронной орбите высотой 824 км над поверхностью планеты, совершая 14 витков за сутки.

Посмотрите, как покраснел Нил на фотографии со спутника.

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