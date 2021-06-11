Облака окружили айсберг: фото
1 июня американский метеорологический спутник Suomi NPP получил изображение айсберга A-56, дрейфующего в южной части Атлантического океана. Фотографии — общий вид и крупный план — опубликованы на сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства NASA Earth Observatory.
Площадь айсберга около 338 кв.км; это сопоставимо с территорией карибского государства Гренада и чуть больше целой Мальты. По какой причине над айсбергом образовалась «дыра» — неизвестно. Обычно эти ледяные глыбы перемещаются медленнее облаков. Специалисты не исключают, что движение облаков над поверхностью океана могло быть скорректировано из-за тепловой неустойчивости: айсберг просто «высушил» воздух над собою.
Спутник Suomi NPP был запущен в 2011 году для сбора данных о климате в рамках программы NASA Earth Observing System. Он находится на солнечно-синхронной орбите высотой 824 км над поверхностью планеты, совершая 14 витков за сутки.
Посмотрите, как покраснел Нил на фотографии со спутника.