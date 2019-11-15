Обнаружены новые последствия длительного пребывания в космосе

Одним из самых важных аспектов дальних полетов в космос, помимо технологических, является медицинский. Человеческое тело не приспособлено к высокому уровню радиации и низкой гравитации, и после каждой экспедиции на МКС астронавты проходят обследования. На основании собранных данных уже известно, что долгое пребывание в космосе негативно отражается на скорости и точности работы памяти, а также приводит к замедлению темпов формирования костей. Среди других последствий — изменение состава микрофлоры в кишечнике, рост уровня жиров и гормонов.
Теперь выяснилось, что уже через несколько месяцев полета нарушается снабжение мозга кровью. Исследование провели специалисты NASA вместе с группой медицинского обеспечения подмосковного ЦУПа. Рассматривалось здоровье 11 космонавтов, которые пробыли на МКС в среднем около полугода. Они прошли ультразвуковое исследование сосудов головы перед полетом, на 50-й и 150-й день пребывания в космосе, а также через 40 дней после возвращения.
Во внутренней яремной вене семи человек были выявлены застойные явления и даже эпизодическое обратное течение крови. У одного космонавта там появился тромб, а еще у одного он начал формироваться по возвращении на Землю.
Таким образом, нарушения работы внутренней яремной вены могут стать еще одной проблемой, которую предстоит решить в ходе подготовки будущих длительных пилотируемых экспедиций. По мнению медиков, улучшения кровотока космонавтов можно добиться с помощью специальных систем для его стимуляции. Например, на МКС уже применяются вакуумные «комбинезоны» ПВК «Чибис», разработанные для профилактики неблагоприятного воздействия микрогравитации. Они облегчают течение крови в нижних конечностях, а также оказывают положительный эффект на сосуды и другие части тела. На основе этих разработок «комбинезоны» можно модифицировать для оптимизации кровотока.
Однако все эти вызовы показывают, насколько человечество далеко от полетов на другие планеты.