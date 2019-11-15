Обнаружены новые последствия длительного пребывания в космосе

Теперь выяснилось, что уже через несколько месяцев полета нарушается снабжение мозга кровью. Исследование провели специалисты NASA вместе с группой медицинского обеспечения подмосковного ЦУПа. Рассматривалось здоровье 11 космонавтов, которые пробыли на МКС в среднем около полугода. Они прошли ультразвуковое исследование сосудов головы перед полетом, на 50-й и 150-й день пребывания в космосе, а также через 40 дней после возвращения.



Во внутренней яремной вене семи человек были выявлены застойные явления и даже эпизодическое обратное течение крови. У одного космонавта там появился тромб, а еще у одного он начал формироваться по возвращении на Землю.