Останки птицы сотню миллионов лет пролежали в солнечном камне

Группа китайских палеонтологов обнаружила застывший в янтаре фрагмент скелета доисторической хищной птицы возрастом около 100 млн лет. Янтарь (бирмит) происходит из северной части Мьянмы — здесь находятся огромные залежи этой окаменевшей смолы. Окраска бирмита варьируется от желтой до коричневой, а сам он известен более двух тысяч лет: китайские мастера использовали его для украшений и поделок.

Ещё важнее эти ископаемые смолы с научной точки зрения: во многих из них сохранились останки застывших в древности животных. Живые организмы, застывшие в минералах, называются инклюзами. На такие капли существует огромный спрос среди коллекционеров, поэтому стоимость фрагмента с останками может доходить до 500 000 долларов США. Это оставляет ученых без материала для изучения, но иногда им жертвуют ценные образцы, или научные учреждения, объединившись, могут их выкупить.