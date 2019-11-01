Останки птицы сотню миллионов лет пролежали в солнечном камне

Группа китайских палеонтологов обнаружила застывший в янтаре фрагмент скелета доисторической хищной птицы возрастом около 100 млн лет. Янтарь (бирмит) происходит из северной части Мьянмы — здесь находятся огромные залежи этой окаменевшей смолы. Окраска бирмита варьируется от желтой до коричневой, а сам он известен более двух тысяч лет: китайские мастера использовали его для украшений и поделок.
Ещё важнее эти ископаемые смолы с научной точки зрения: во многих из них сохранились останки застывших в древности животных. Живые организмы, застывшие в минералах, называются инклюзами. На такие капли существует огромный спрос среди коллекционеров, поэтому стоимость фрагмента с останками может доходить до 500 000 долларов США. Это оставляет ученых без материала для изучения, но иногда им жертвуют ценные образцы, или научные учреждения, объединившись, могут их выкупить.
С помощью бирмита уже было совершено немало интересных открытий, а теперь ученые завершили изучение еще одной находки. В доисторической смоле застыли части скелета, перья и кожа с ноги энанциорниса (лат. Enantiornis). Это один из самых крупных представителей энанциорнисовых птиц, достигающий длины около 1 метра (не считая хвоста). Форма и изгиб оболочки когтя позволяют сделать вывод, что эта птица обитала на деревьях и питалась насекомыми.
Специфичные мозолистые подушечки и бугорчатая поверхность лап были хорошо приспособлены как для охоты, так и для того, чтобы энанциорнис мог хвататься за различные предметы. Хорошо сохранившиеся перья позволяют проследить эволюцию птичьего оперения.
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