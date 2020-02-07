Общение пингвинов соответствует двум законам человеческого языка

У африканских пингвинов (Spheniscus demersus) есть несколько альтернативных названий: очковый (и так же называется род, к которому они относятся), черноногий — за характерный цвет конечностей, а еще их зовут ослиными пингвинами — крик очень напоминает звуки, которые издают ослы. Изучая вокализацию пингвинов, биологи нашли несколько закономерностей, и сходство оказалось не только с непарнокопытными, но и с людьми.
Все естественные языки, сколь бы различны они ни были, подчиняются ряду правил. Среди них — закон краткости Ципфа: чем более распространено слово, тем оно короче. Второе основное правило, применимое к мировым языкам, это закон Менцерата–Альтманна: чем длиннее языковая единица, тем короче ее составляющие (слоги или морфемы). На основе этих принципов развились не только человеческие языки: им подчиняется и язык жестов шимпанзе — чем длиннее совокупность жестов, тем короче отдельные движения. По этим же законам шимпанзе строят свои звуковые коммуникации.
Итальянские ученые решили проверить соответствие вокализации пингвинов этим же законам, и для этого записали 590 песен 28 взрослых самцов, проживающих в зоопарках. Из полученных образцов были выделены слоги трех разных типов, отличающихся по длине: короткий звук (A), длинный (B) и промежуточный © — для последнего характерно изменение частоты в момент, когда птица набирает воздух.
Оказалось, что слоги типа A встречаются чаще всего, что соотносится с законом краткости. А закон Менцерата–Альтманна иллюстрирует тот факт, что наиболее длинные песни пингвинов содержат больше самых кратких слогов, тогда как в коротких «высказываниях» преобладали звуки типа B. Таким образом, африканские пингвины — первые из представителей фауны помимо приматов, чья коммуникация подчиняется законам естественного человеческого языка. Вероятно, для ослов характерны те же звуковые закономерности, но такого исследования еще не проводилось.