Общение пингвинов соответствует двум законам человеческого языка

У африканских пингвинов (Spheniscus demersus) есть несколько альтернативных названий: очковый (и так же называется род, к которому они относятся), черноногий — за характерный цвет конечностей, а еще их зовут ослиными пингвинами — крик очень напоминает звуки, которые издают ослы. Изучая вокализацию пингвинов, биологи нашли несколько закономерностей, и сходство оказалось не только с непарнокопытными, но и с людьми.

Все естественные языки, сколь бы различны они ни были, подчиняются ряду правил. Среди них — закон краткости Ципфа: чем более распространено слово, тем оно короче. Второе основное правило, применимое к мировым языкам, это закон Менцерата–Альтманна: чем длиннее языковая единица, тем короче ее составляющие (слоги или морфемы). На основе этих принципов развились не только человеческие языки: им подчиняется и язык жестов шимпанзе — чем длиннее совокупность жестов, тем короче отдельные движения. По этим же законам шимпанзе строят свои звуковые коммуникации.