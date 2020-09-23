Объявлены финалисты премии «Просветитель»

В Москве объявили шорт-лист XIII сезона премии «Просветитель», которую ежегодно вручают авторам лучших научно-популярных книг и проектов на русском языке. Кроме того, стал известен короткий список первого сезона премии «Просветитель. Перевод».
Жюри премии «Просветитель» выбрало участников коротких списков из 24 книг на русском языке. Ими стали 8 книг, по 4 в каждой из номинаций:
«Естественные и точные науки»
- Никита Вихрев — «Рассказы о двукрылых» (М.: Фитон XXI, 2019)
- Владимир Губайловский — «Искусственный интеллект и мозг человека» (М.: Наука, 2019)
- Николай Кукушкин — «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)
- Александр Соколов — «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)
«Гуманитарные науки»
- Олег Воскобойников — «Средневековье крупным планом» (М.: Бомбора, 2020)
- Григорий Ревзин — «Как устроен город» (М.: Strelka Press, 2019)
- Ирина Фуфаева — «Как называются женщины» (М.: АСТ: Corpus, 2020)
- Сергей Чупринин — «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года» (М.: Новое литературное обозрение, 2020)
Премией «Просветитель.Перевод» награждаются лучшие переводные книги, изданные на русском языке в течение последних трех лет. Для первого сезона премии отборочный комитет во главе с историком науки Дмитрием Баюком сформировал короткий список в двух номинациях:
«Гуманитарные науки»
- Нил Ашерсон — «Черное море. Колыбель цивилизации и варварства», перевод Варвары Бабицкой (М.: АСТ: Corpus, 2017)
- Рутгер Брегман — «Утопия для реалистов: Как построить идеальный мир», перевод Андрея Зуева (М.: Альпина Паблишер, 2020)
- Десмонд Моррис — «Язык тела. Позы и жесты в искусстве», перевод Екатерины Куровой (М.: Ад Маргинем Пресс, 2019)
- Венсан Робер — «Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)», перевод Веры Мильчиной (М.: Новое литературное обозрение, 2019)
- Крис Уикхем — «Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации», перевод Марии Десятовой (М.: Альпина нон-фикшн, 2019)
«Естественные и точные науки»
- Ли Бергер, Джон Хокс — «Почти человек. Как открытие Homo naledi изменило нашу историю», перевод Арсения Черного (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020)
- Стивен Габсер, Франс Преториус — «Маленькая книга о черных дырах», перевод К.Л. Масленникова (СПб.: Питер, 2019)
- Джон Норт — «Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии», перевод Константина Иванова (М.: Новое литературное обозрение, 2020)
- Ханс Рослинг — «Фактологичность», перевод Заура Мамедьярова (М.: АСТ: Corpus, 2020)
- Роберт Сапольски — «Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки», перевод Юлии Аболиной и Елены Наймарк (М.: Альпина нон-фикшн, 2019)
Лауреатов обеих премий объявят 19 ноября на торжественной церемонии в Москве. Церемония пройдет в гибридном формате — на стыке онлайн- и офлайн-пространств, ее можно будет посмотреть в прямом эфире, сообщает сайт премии.