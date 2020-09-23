Объявлены финалисты премии «Просветитель»

В Москве объявили шорт-лист XIII сезона премии «Просветитель», которую ежегодно вручают авторам лучших научно-популярных книг и проектов на русском языке. Кроме того, стал известен короткий список первого сезона премии «Просветитель. Перевод».

Жюри премии «Просветитель» выбрало участников коротких списков из 24 книг на русском языке. Ими стали 8 книг, по 4 в каждой из номинаций:

«Естественные и точные науки»

Никита Вихрев — «Рассказы о двукрылых» (М.: Фитон XXI, 2019)

Владимир Губайловский — «Искусственный интеллект и мозг человека» (М.: Наука, 2019)

Николай Кукушкин — «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)

Александр Соколов — «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)

«Гуманитарные науки»