Объявлены нобелевские лауреаты по физике

«Три лауреата получили Нобелевскую премию по физике. Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельманн заложили фундамент наших знаний о климате Земли и о том, как человечество влияет на него. Джорджио Паризи награжден за революционный вклад в теорию неупорядоченных материалов и случайных процессов», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте премии.

Сложные системы характеризуются хаотичностью и беспорядком, и их трудно понять. Премия этого года отмечает новые методы их описания и прогнозирования их поведения в долгосрочной перспективе.

Одной из сложных систем, имеющих жизненно важное значение для человечества, является климат Земли. Сюкуро Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли и был первым человеком, исследовавшим взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс. Его работа заложила основу для разработки современных климатических моделей.