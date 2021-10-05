Объявлены нобелевские лауреаты по физике

«Три лауреата получили Нобелевскую премию по физике. Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельманн заложили фундамент наших знаний о климате Земли и о том, как человечество влияет на него. Джорджио Паризи награжден за революционный вклад в теорию неупорядоченных материалов и случайных процессов», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте премии.
Сложные системы характеризуются хаотичностью и беспорядком, и их трудно понять. Премия этого года отмечает новые методы их описания и прогнозирования их поведения в долгосрочной перспективе.
Одной из сложных систем, имеющих жизненно важное значение для человечества, является климат Земли. Сюкуро Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли и был первым человеком, исследовавшим взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс. Его работа заложила основу для разработки современных климатических моделей.
Примерно десять лет спустя Клаус Хассельманн создал модель, которая связывает воедино погоду и климат, тем самым отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными несмотря на то, что погода изменчива и хаотична. Его методы были использованы, чтобы доказать, что повышение температуры в атмосфере вызвано выбросами углекислого газа человеком.
Примерно в 1980 году Джорджио Паризи обнаружил скрытые узоры в неупорядоченных сложных материалах. Его открытия являются одними из самых важных вкладов в теорию сложных систем. Они позволяют понять и описать множество различных и очевидно совершенно случайных материалов и явлений не только в физике, но и в других, очень разных областях, таких как математика, биология, нейробиология и машинное обучение.
Сюкуро Манабэ родился в 1931 году в японском городе Сингу. Он закончил Токийский университет и носит звание кандидата наук. В настоящее время Манабэ является старшим метеорологам Принстонского университета.
Кандидат наук и профессор Института метеорологии Макса Планка Клаус Хассельманн родился в 1931 году в Гамбурге. Закончил Геттингенский университет.
Кандидат наук Джорджио Паризи родился в 1948 году в Риме. Он закончил Римский университет Ла Сапиенца, профессором которого и является в настоящее время.
На этой неделе нобелевский комитет объявит обладателей премии еще в трех областях. Во среду объявят обладателя премии по химии, в четверг — по литературе. 11 октября объявят лауреатов премии в области экономики. В пятницу в столице Норвегии будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. На нее претендуют 329 кандидатов. Церемония награждения лауреатов состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Из-за пандемии церемония пройдет онлайн.