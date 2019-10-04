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Наука

Очистка Мирового океана от мусора вышла на новый уровень: видео

Анастасия Баринова
04 октября 2019
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Фото: The Ocean Cleanup
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Фото: The Ocean Cleanup
Система сбора мусора The Ocean Cleanup справилась с задачей.

В прошлом году компания The Ocean Cleanup представила новую систему очистки воды от пластиковых отходов. Работы над проектом велись с 2013 года. Устройство представляет собой 600-метровую U-образную линию из гибких балок, под которыми закреплены специальные решетки для сбора мусора. Двигаясь по воде, система должна тянуть за собою весь прибивающийся к ней мусор.

Полевые испытания прототипа, получившего название System 001, проходили в Тихом океане. Руководитель компании Боян Слат (Boyan Slat) говорил, что в случае успешного тестирования система сможет очистить половину Тихоокеанского мусорного пятна за пять лет. Однако на практике выяснилось, что решетка не задерживает мусор, и он продолжает свободно дрейфовать в воде.

Причиной оказалось несоответствие скорости движения решеток и фрагментов пластика: мусор перемещался по воде быстрее очистной системы. Кроме того, створы решетки оказались довольно короткими и поэтому они не собирали, а просто расталкивали мусор в разные стороны.

К настоящему времени, по сообщению The Ocean Cleanup, проблемы устранены: в частности, был конструкция была дополнена якорем с парашютом, что позволило синхронизировать скорость с движением мусора. Теперь устройство способно захватывать и удерживать пластиковый мусор из Большого Тихоокеанского пятна. Уже собраны крупные рыболовные сети, контейнеры и другие большие предметы, а также фрагменты микропластика длиной до 1 миллиметра.

Возможность осуществлять сбор микропластика оказалась для ученых приятным сюрпризом: ранее считалось, что он в основном оседает на дне. При этом мелкий пластиковый мусор, такой как соломинки или пакеты, в сеть не попались. Инженеры приступили к доработке прототипа – аппарат нового поколения System 002. Заявленной целью является сбор до 15 000 тонн пластика в год.

Узнайте о «мусорной проблеме» Мирового океана.