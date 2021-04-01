Очки для белочки и другие невинные розыгрыши ученых

Банановый хлеб очень популярен в американской кухне. Бананы появились в США в 1870-х годах, и со временем их стали использовать в десертах. Первый рецепт бананового хлеба был опубликован в кулинарных книгах около 1930-х годов. Простое и вкусное блюдо завоевало поклонников по всему миру, но британские историки решили отодвинуть время его изобретения в глубокую античность. Согласно публикации National Trust, археологи обнаружили рецепт бананового хлеба, относящийся к IV веку нашей эры. «Открытие» сделано в ходе реставрации римской виллы в Глостершире.

Ученые добавляют еще один интересный «факт»: хлеб мог быть выпечен столь твердым и плотным, что его можно использовать в качестве кирпичей. В частности, окаменевшие буханки будто бы присутствуют в кладке этой виллы.