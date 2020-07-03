Око за зуб: у китовых акул глаза покрыты зубами

Для того, чтобы совершить это открытие, ученые исследовали глаза живых и мертвых акул из японских и американских аквариумов. Вскоре они обнаружили, что китовые акулы умеют втягивать свои глаза глубоко в глазницы, а каждое из их глазных яблок покрывают около трех тысяч маленьких зубчиков. Исследование опубликовано в журнале Plos One.

Зубчики, которыми, как надежной броней, защищены от внешнего воздействия глаза акул-гигантов, называются дермальными. Дермальные зубчики состоят из дентина – это кальцинированная ткань, которая составляет также большую часть зуба сразу под эмалью. Вообще эти зубчики – своеобразный «привет» от древних предков: раньше многие морские существа вместо чешуи были покрыты именно дермальными зубчиками (которые напоминают чрезвычайно острые чешуйки), будто доспехами. Палеонтологи полагают, что из этого самого дентина состоял минерализованный поверхностный скелет древних рыб. Китовые акулы и другие хрящевые рыбы являются одними из древнейших существующих морских животных, так что они эти «доспехи» благополучно унаследовали. Это можно заметить при прикосновении: кожа акулы, благодаря зубцам, напоминает наждачную бумагу, а вовсе не гладкая и скользкая, как у других рыб.

Вот такие зубцы и покрывают глазные яблоки акул. Ученые сочли это новым (для науки) механизмом защиты глаз у позвоночных. Судя по всему, наличие бронированных глаз и умение их втягивать (довольно глубоко, на половину диаметра глаза) подчеркивают важность зрения для восприятия окружающей среды у акул. Хотя это и противоречит общеизвестному утверждению (но недостаточно обоснованному, считает команда ученых) о том, что китовые акулы не так уж и сильно зависят от зрения.

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