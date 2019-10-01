Октябрь: самый космический месяц года

Октябрь считается самым «космическим месяцем» в году: он начинается Неделей Астрономии (1-6 октября), которая плавно переходит во Всемирную неделю космоса (4-10 октября).



Эти праздники, признанные популяризировать науку, посвящены историческому событию, с которого ведет отсчет космическая эра человечества: 62 года назад, 4 октября 1957 года, в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. А 7 октября отмечается своеобразный юбилей: 60 лет назад человек впервые увидел обратную сторону Луны.



В 2017 году группа ученых предложила 31 октября отмечать День темной материи: проводя лекции и другие тематические мероприятия, астрономы хотят заинтересовать людей одной из самых интригующих тайн Вселенной.

Среди наиболее ярких астрономических явлений второго осеннего месяца – два метеорных дождя. 9 октября максимума действия достигнут Дракониды (увидеть можно будет до 10 метеоров в час). Но это очень мало, учитывая, что в 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час.