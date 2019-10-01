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Наука

Октябрь: самый космический месяц года

Анастасия Баринова
01 октября 2019
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Фото: Yin Hao/NASA
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Фото: NASA/JPL
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Ночное небо октября украсят два звездопада – и это далеко не всё.

Октябрь считается самым «космическим месяцем» в году: он начинается Неделей Астрономии (1-6 октября), которая плавно переходит во Всемирную неделю космоса (4-10 октября).

Эти праздники, признанные популяризировать науку, посвящены историческому событию, с которого ведет отсчет космическая эра человечества: 62 года назад, 4 октября 1957 года, в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. А 7 октября отмечается своеобразный юбилей: 60 лет назад человек впервые увидел обратную сторону Луны.

В 2017 году группа ученых предложила 31 октября отмечать День темной материи: проводя лекции и другие тематические мероприятия, астрономы хотят заинтересовать людей одной из самых интригующих тайн Вселенной.

Среди наиболее ярких астрономических явлений второго осеннего месяца – два метеорных дождя. 9 октября максимума действия достигнут Дракониды (увидеть можно будет до 10 метеоров в час). Но это очень мало, учитывая, что в 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час.

Кроме того, на 21 октября приходится максимум Орионид. Метеоры, входя в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек, обычно имеют белый цвет, но время от времени среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые с яркостью около +2,5 m звездной величины. В этом году Ориониды «продемонстрируют» до 20 метеоров в час, что также далеко их от рекордов.

Солнце движется по созвездию Девы до конца месяца. Долгота дня сокращается с 11 часов 36 минут до 9 часов 21 минут, полуденная высота Солнца уменьшится от 31 до 20 градусов (данные справедливы для широты Москвы).

Большая Медведица поднимается над северной стороной горизонта к востоку, над ней располагается Малая Медведица. Правее Лиры заходит Геркулес, а над ним Голова Дракона. На юге высоко над горизонтом – созвездие Андромеды, правее – Пегас. На юго-востоке, низко над горизонтом, виден Орион, над ним – Телец, еще выше – Персей и Возничий.

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Звездное небо октября

Вместе с тем октябрь не всегда радует наблюдателей хорошей погодой: небо часто затянуто тучами. Кроме того, полюбоваться Драконидами помешает полная Луна.

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