Омары под воздействием каннабиса: самый необычный эксперимент

Ученые из Медицинской школы Сан-Диего при Калифорнийском университете изучали восприимчивость омаров к психотропным веществам. Стартом к этому необычному исследованию стало заявление владелицы одного из ресторана морепродуктов. Она призналась, что перед приготовлением омаров опускает их в ящик, наполненный дымом марихуаны, и после этого животные, которых требуется варить в кипятке живыми, гораздо легче переносят свои муки перед смертью.
Вопрос об этичности умерщвления омаров в кипятке — далеко не праздный. Защитники природы давно привлекают внимание к этой проблеме, называя столь жестокое обращение с животными недопустимым.
Это и побудило американских ученых изучить вопрос глубоко. Купив в супермаркете живых американских омаров (Homarus americanus), они подвергли их воздействию испаренного тетрагидроканнабинола (ТГК): основного психоактивного компонента каннабиса. Некоторые особи дышали веществом 30 минут, другие — целый час. Пары подавались 10-секундными порциями каждые пять минут.
После этого ученые измерили уровни ТГК в образцах тканей, включая жабры, мозг, сердце, печень, хвост и клешни. Также образцы клешней кипятили в течение 10 минут, чтобы определить, снижается ли уровень ТГК в процессе приготовления. Оказалось, что движения животных заметно замедлились, и во всех тканях были найдены следы психоактивного компонента.
Затем омаров тщательно вымыли и опустили в воду с температурой 53 °C, чтобы посмотреть на их реакцию. Но ракообразные по-прежнему негативно реагировали на контакт с кипящей водой. «Погружение хвоста привело к четкой реакции ног и когтей, и/или сильному взмаху хвоста», — говорят ученые, поясняя, что эти движения являются «реакцией бегства».
Более того: чем выше была температура, тем быстрее омары прятали свои органы. Таким образом, воздействие ТГК не притупило скорость их реакции — они оперативно отвечали на неблагоприятные раздражители. И это первое прямое свидетельство тепловой боли у омаров, подытоживают ученые результаты своего исследования.
Однако остается непонятным, почему до момента опускания в горячую воду омары демонстрировали признаки измененного сознания. Биологи собираются продолжить изучение механизмов восприятия боли омарами и возможного влияния ТГК для облегчения их мучений.
Узнайте, зачем буддийские монахи купили 272 килограмма живых омаров.