Омары под воздействием каннабиса: самый необычный эксперимент

Ученые из Медицинской школы Сан-Диего при Калифорнийском университете изучали восприимчивость омаров к психотропным веществам. Стартом к этому необычному исследованию стало заявление владелицы одного из ресторана морепродуктов. Она призналась, что перед приготовлением омаров опускает их в ящик, наполненный дымом марихуаны, и после этого животные, которых требуется варить в кипятке живыми, гораздо легче переносят свои муки перед смертью.

Вопрос об этичности умерщвления омаров в кипятке — далеко не праздный. Защитники природы давно привлекают внимание к этой проблеме, называя столь жестокое обращение с животными недопустимым.