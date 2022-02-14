Опасно ли пить из многоразовых пластиковых бутылок?

Ответ: мы не знаем точно. Но ученые провели эксперимент, чтобы приблизиться к разгадке.

Многоразовые бутылки для спорта из мягкого пластика выделяют в водопроводную воду несколько сотен различных химических веществ. К таким выводам пришли Селина Тислер и Ян Кристенсен из Копенгагенского университета (Дания).

Ученые рассказали, что были ошеломлены количеством химических веществ, которые содержатся в воде после того, как она 24 часа побыла в пластиковой бутылке. При этом некоторые из этих веществ могут быть потенциально опасны для здоровья человека.

Когда яблоки могут быть смертельно опасны читать

Всего датским специалистам удалось идентифицировать более 400 различных химических веществ, большинство из которых еще не определено до конца. При этом мыть бутылки из пластика также оказалось плохой идеей: после посудомоечных машин тара стала выделять еще больше разных веществ в воду, которую туда наливали.

«То, что эти вещества находятся в воде, не означает, что вода токсична и вредит нам, людям. Но проблема в том, что мы этого просто не знаем. И в принципе не так уж и хорошо пить остатки мыла или других химических веществ», — подчеркивают авторы исследования.

В 2017 году ученые открыли необычное свойство гусениц. Как оказалось, они способны поедать пластик — более того, особый фермент в их слюне или кишечнике может разрушать его структуру.