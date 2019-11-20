Описан новый вид ископаемой акулы. Она жила 91 миллион лет назад

В 2010 году Кейт и Дебора Хоутоны, владельцы ранчо в штате Канзас, нашли останки ископаемого животного и передали их ученым. Это позволило совершить открытие нового вида древних акул, который в честь первооткрывателей получил название Cretodus houghtonorum.

Находка состоит из 134 зубов, 61 позвонка, 23 плацентарных чешуек и фрагментов хряща. Несмотря на то, что скелет сохранился не полностью и даже без головы – это лучший образец рода Cretodus в Северной Америке. Изучая его, палеонтологи из Университета Де Поля в Чикаго полагали, что перед ними останки уже известного вида Cretodus crassidens.