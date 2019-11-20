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Наука

Описан новый вид ископаемой акулы. Она жила 91 миллион лет назад

Анастасия Баринова
20 ноября 2019
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Фото: Michael Everhart/Sternberg Museum of Natural History
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Фото: Michael Everhart/Sternberg Museum of Natural History
Ископаемая хищница могла достигать шести с лишним метров в длину.

В 2010 году Кейт и Дебора Хоутоны, владельцы ранчо в штате Канзас, нашли останки ископаемого животного и передали их ученым. Это позволило совершить открытие нового вида древних акул, который в честь первооткрывателей получил название Cretodus houghtonorum.

Находка состоит из 134 зубов, 61 позвонка, 23 плацентарных чешуек и фрагментов хряща. Несмотря на то, что скелет сохранился не полностью и даже без головы – это лучший образец рода Cretodus в Северной Америке. Изучая его, палеонтологи из Университета Де Поля в Чикаго полагали, что перед ними останки уже известного вида Cretodus crassidens.

Его первоначально описали в Великобритании, а затем к нему отнесли многие останки из Северной Америки. Однако ни один зуб не соответствовал форме зуба оригинального образца Cretodus crassidens или любого другого известного вида Cretodus, и тогда ученые поняли, что все североамериканские примеры принадлежат к другому виду. Он населял эту часть планеты 91 млн. лет назад – во время позднего мелового периода, последней части эпохи динозавров.

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C.houghtonorum в среднем имела не менее 5 метров в длину, и моделирование показало, что она могла вырастать и до 6,8 метров, рождаясь с впечатляющим размером 1,2 метра. Это позволяет предположить, что к позднему меловому периоду каннибализм среди эмбрионов акул уже развился.

Анализ анатомии C.houghtonorum привел к выводу, что это была довольно медлительная рыба, принадлежащая к группе ламнообразные (лат. Lamniformes), которая включает в себя современных больших белых, большеротых и песчаных тигровых акул.

Еще одним интересным открытием стало то, что вместе с этой окаменелостью были найдены зубы другой ископаемой акулы, принадлежащей роду Скваликоракс (лат. Squalicorax), а также фрагменты двух плавниковых шипов вида гибодонтообразные (лат. Hybodontiformes). Ученые предполагают, что C.houghtonorum питалась мелкими гибодонтами – вместе со скваликораксом, либо же Squalicorax, как более крупный хищник, съел представителя новооткрытого вида после того, как эта акула пообедала гибодонтом. 

Посмотрите на мир глазами большой белой акулы.