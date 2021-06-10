Организм может реагировать на фастфуд, как на опасную инфекцию

Согласно исследованию, проведенному учеными из Боннского университета, иммунная система может реагировать на пищу быстрого приготовления во многом так же, как и на бактериальную инфекцию.

Чтобы выяснить это, ученые провели эксперимент на мышах, которые на протяжении месяца получали эквивалент «западной диеты» с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли без каких-либо свежих фруктов, овощей или клетчатки. Ответом организма мышей стало увеличение иммунных клеток в крови, то есть реакция аналогичная той, как если бы они были поражены микробной инфекцией.