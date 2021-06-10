Организм может реагировать на фастфуд, как на опасную инфекцию

Согласно исследованию, проведенному учеными из Боннского университета, иммунная система может реагировать на пищу быстрого приготовления во многом так же, как и на бактериальную инфекцию.
Чтобы выяснить это, ученые провели эксперимент на мышах, которые на протяжении месяца получали эквивалент «западной диеты» с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли без каких-либо свежих фруктов, овощей или клетчатки. Ответом организма мышей стало увеличение иммунных клеток в крови, то есть реакция аналогичная той, как если бы они были поражены микробной инфекцией.
Эти белые кровяные тельца указали ученым на определенные гены, которые были активированы диетой. Проведенный геномный анализ подтвердил это предположение. Более того, было обнаружено, что ответственные за формирование иммунных клеток гены обладают своего рода памятью о борьбе с биологической атакой.
Другими словами, как только организм начал реагировать на диету быстрого питания, возврата к режиму здорового питания оказалось недостаточно, чтобы повернуть процесс вспять — у мышей по-прежнему обнаруживалось повышенное количество гранулоцитов и моноцитов.
Ученые объясняют, что мыши были выбраны для исследования из-за их генетического сходства с людьми. Если в нашем организме происходит такая же реакция, то это еще одно свидетельство связи между нездоровой диетой и проблемами со здоровьем, такими как диабет II типа, ожирение и проблемы с сердцем, объясняют авторы работы.
Это исследование было впервые опубликовано в журнале Cell в январе 2018 года.