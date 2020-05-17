Осьминог – гений океана

Представьте, что вы погрузились в море у побережья индонезийского острова Лембех. Здесь неглубоко – метров пять, и все залито солнечным светом. Вода очень теплая – как и полагается в тропическом райском уголке. Дно покрывает волнистый мелкий темно-серый песок с зеленоватыми пятнами ила. Окинув взглядом окрестности, вы замечаете одинокую двустворку, довольно массивную. Из нее торчат шесть острых шипов: возможно, хозяин раковины прячется внутри. А может, он давно погиб, и теперь в двустворке поселился рак-отшельник. Из любопытства вы решаете перевернуть раковину... Но вместо рожек улитки или стебельчатых глазок рака на вас смотрят большие, почти человеческие, глаза, окруженные венчиком щупалец с присосками.

Перед вами осьминог, а именно – кокосовый осьминог (Amphioctopus marginatus), прозванный так за верность кокосовой скорлупе – именно в ней он предпочитает затаиваться. Иногда этот моллюск даже путешествует вместе со своим убежищем – ведь оно вполне может пригодиться в случае опасности. Впрочем, если попадется пустая раковина, займет и ее.

Закрепившись присосками, осьминог аккуратно удерживает створки. Вы продолжаете наблюдать и замечаете, что, слегка ослабив хват, он подтягивается вверх и высовывается: оценивает обстановку. Замерев, чтобы не спугнуть моллюска размером с большой палец, вы видите, как он, убедившись в отсутствии опасности, покидает раковину. Перемещаясь по песку, осьминог становится таким же темно-серым, как грунт. Неужели он решил уйти? Вовсе нет: поползав по песку, моллюск карабкается на раковину. Затем ловким движением переворачивает ее и вновь заползает внутрь.

Вы уже было решаетесь отплыть, как вдруг едва заметное движение приковывает ваш взгляд: осьминог струйками воды размывает песок под раковиной, пока там не образуется щель. И вот наш герой уже выглядывает из-под ракушки. Вы наклоняетесь ближе, и ваши взгляды пересекаются. Он внимательно смотрит вам в глаза, словно изучая. Да, среди беспозвоночных у осьминогов, пожалуй, больше всего человеческого. Даже среди позвоночных такой умный испытывающий взгляд встретишь нечасто: попробуйте представить какую-нибудь рыбу, пытающуюся заглянуть вам в душу!