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Наука

Основатели Skyeng запустили медиа о здоровье и саморазвитии

18 февраля 2020
Новый проект от создателей крупнейшей в России онлайн-школы английского языка.

Георгий Соловьев и Харитон Матвеев объявили о запуске сайта Reminder, специализирующегося на здоровье и саморазвитии. Издатель и соучредитель нового проекта — Максим Кашулинский, бывший главный редактор Republic и Forbes.

«Основная миссия Skyeng — делать так, чтобы развитие было для людей привлекательным, чтобы с помощью нашего сервиса они достигали тех результатов, которыми будут гордиться. В основе Reminder лежит та же идея», — Георгий Соловьев.

Reminder, который существует в виде блога на Medium с сентября прошлого года, пишет о здоровье и долголетии, раскрытии потенциала человека и о современных представлениях об устройстве мира. Публикации опираются на научные данные, обобщают личный опыт героев, предлагают практические советы. Экспертами Reminder выступают врачи, исследователи, ученые и успешные предприниматели. Организационно это отдельный от Skyeng проект.

«Хочется очень много сделать в Skyeng, чтобы помогать людям находить и развивать себя. Reminder — следующий шаг в этом направлении», — Харитон Матвеев.

«Для меня Reminder — это умный разговор о здоровье, успехе и смысле жизни. Мы хотим помочь максимальному количеству людей быть немного счастливее и принимать более качественные решения в жизни», — Максим Кашулинский.

Редакцию Reminder, состоящую на момент запуска из четырех человек, возглавляет Полина Потапова, бывший главный редактор журнала «Будущее» на платформе Republic.

Помимо сайта Reminder (reminder.media) обращается к своей аудитории через почтовую рассылку и телеграм-канал Daily Reminder.

Команда Reminder провела в прошлом июне конференцию Better Life/Work, на которой выступали известные предприниматели, врачи, ученые, биохакеры, и собирается повторить мероприятие в этом году. Оффлайн встречи более камерного масштаба проводятся ежемесячно.