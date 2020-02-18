Основатели Skyeng запустили медиа о здоровье и саморазвитии

«Для меня Reminder — это умный разговор о здоровье, успехе и смысле жизни. Мы хотим помочь максимальному количеству людей быть немного счастливее и принимать более качественные решения в жизни», — Максим Кашулинский.

Редакцию Reminder, состоящую на момент запуска из четырех человек, возглавляет Полина Потапова, бывший главный редактор журнала «Будущее» на платформе Republic.

Помимо сайта Reminder (reminder.media) обращается к своей аудитории через почтовую рассылку и телеграм-канал Daily Reminder.

Команда Reminder провела в прошлом июне конференцию Better Life/Work, на которой выступали известные предприниматели, врачи, ученые, биохакеры, и собирается повторить мероприятие в этом году. Оффлайн встречи более камерного масштаба проводятся ежемесячно.