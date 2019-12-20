Человек прямоходящий (Homo erectus) считается непосредственным предком человека разумного (H. sapiens). Он появился на востоке и юге Африки примерно 2 млн лет назад, а затем расселился по Евразии, разделившись на несколько подвидов. Прямоходящие люди считаются изобретателями первых сложных орудий труда, первооткрывателями огня и термальной обработки пищи.

Более 1,5 миллиона лет назад представители Homo erectus достигли индонезийского острова Ява, который, предположительно, мог быть одним из последних мест их обитания. Другие виды людей, в том числе Homo sapiens, начали осваивать Яву около 100 тысяч лет назад.

В 1930-х годах на берегу реки Соло в деревне Нгандонг ученые обнаружили 12 черепных коробок и несколько костей ног Homo erectus, но их датировка до настоящего времени оставалась спорной. Слои осадочных пород были перемешаны, кости располагались в хаотичном порядке, и различные исследования давали разные результаты. В отчете 1996 года образцы датируются периодом между 53 000 и 27 000 лет назад: таким образом, H. erectus мог соседствовать с Homo sapiens. Более поздний анализ значительно увеличил предполагаемый возраст окаменелостей Явы вплоть до 550 000 лет.

В 2010 году палеоантропологи из Университета штата Айова под руководством Рассела Кьочона (Russell Ciochon) вернулись на берега Соло. Они собрали новые образцы пород, костей и зубов животных из тех же слоев, где находились останки древних жителей Явы, а также взяли фрагменты сталагмитов и кальциевого налета со стен ближайших пещер, сформировавшихся примерно в то же время. В общей сложности анализу подверглось более 800 костей.