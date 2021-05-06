Открыта самая легкая из известных форм урана

Ученые из Центра исследования тяжелых ионов в китайском городском округе Ланьчжоу открыли новый тип урана, самый легкий из известных на сегодняшний день.

Новый для науки изотоп урана – уран-214 – представляет собой вариант элемента, в котором нейтронов на тридцать единиц больше, чем протонов.

Уран – химический элемент с атомным номером 92 в периодической системе. Он относится к семейству актиноидов. Уран – слабо радиоактивный элемент, он не имеет стабильных изотопов. Самыми распространенными изотопами урана являются уран-238 (имеет 146 нейтронов, в природном уране составляет 99,3%) и уран-235 (143 нейтрона, содержание в природном уране 0,7204%).

Теперь исследователи создали новый изотоп урана. Для этого они направили луч аргона на мишень из вольфрама внутри прибора, называемого газонаполненным сепаратором ядер отдачи – в данном случае это был ядерный спектрометр тяжелых ионов, или SHANS.