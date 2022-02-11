Откуда у европейцев голубые глаза и светлые волосы?

Формирование облика современных людей шло на протяжении последних 10 тысяч лет.

Смешение генов в древности помогло сформировать нынешний вид людей, в том числе голубые глаза и светлые волосы европейцев. К таким выводам пришли ученые из Тартуского университета в Эстонии и Туринского университета в Италии.

По данным исследователей, большая часть генетического профиля европейцев сформировалась в результате передвижений людей, произошедших за последние 10 тысяч лет. В этот период времени местные группы смешались с пришлыми анатолийскими фермерами (это произошло на территории современной Турции) и азиатскими кочевниками (территория современных Болгарии, Румынии, Молдовы, Украины, России и Казахстана).

Рождение Европы: чьи древние гены достались в наследство европейцам? читать

От охотников-собирателей современным европейцам достались каштановые или темные волосы, голубые глаза, более высокая частота сердечных сокращений, более низкий уровень холестерина и более высокий ИМТ. В свою очередь тех европейцев, кто связан с анатолийскими фермерами, отличают светлые волосы, более низкая частота сердечных сокращений и более низкий ИМТ – но при этом у них тоже голубые глаза.

Что касается высокого роста, то, по данным ученых, европейцы обязаны им степным скотоводам. Однако гены этих скотоводов также «виноваты» в повышении уровня холестерина.

Генетическая информация полна на удивление: обо всем, от цвета волос и глаз до непереносимости лактозы, можно узнать, имея в распоряжении менее 40 миллиграммов кости. И полученные результаты позволяют делать обоснованные предположения о происхождении наших предков и об их путешествиях.

Как отмечают специалисты Тартуского и Туринского университетов, связь между конкретными чертами внешности и их происхождением не является индикатором того, что эти черты преобладали в определенной древней популяции и отсутствовали в других группах.

Таким образом, нельзя сделать вывод, что у всех охотников-собирателей были каштановые волосы и голубые глаза, всех анатолийских фермеров отличали светлые волосы, а каждый степной скотовод был высокого роста. Ученые подчеркивают, что необходимо также учитывать воздействие окружающей среды и другие эволюционные силы.

Ранее археологи и специалисты из Ливерпульского университета имени Джона Мура воссоздали внешние данные человека, жившего в Дублине примерно 500 лет назад. Череп мужчины прекрасно сохранился, что позволило специалистам сделать трехмерную цифровую реконструкцию лица.