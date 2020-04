Откуда у лягушек такие странные черепа?

Снаружи лягушки могут казаться очень даже гладкими, однако не стоит полагаться на первое впечатление — некоторые их черепа дадут фору многим другим зверям по причудливости.

Отряд бесхвостых земноводных (Anura) — один из самых разнообразных отрядов позвоночных, который включает более 7000 видов амфибий, живущих по всему миру в разных экологических условиях. Некоторые бесхвостые земноводные со временем обзавелись странными костяными гребнями и выростами на черепах, острыми шипами и впадинами, бороздками и даже искусственными зубами. Почему так произошло, выясняли ученые из Музея естественной истории во Флориде. Это первое исследование, которое предлагает пристально взглянуть на эволюцию и функции бронированных лягушачьих черепов. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).