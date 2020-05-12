Откуда уши растут: древние китайцы «дружили» с зайцами

Группа экспертов во главе с Пэнфэй Шеном из Университета Фудань исследовала останки человеческих и животных костей на месте неолитической стоянки в Янцзяше на севере Китая. Она расположена на плато Лесс, которое было занято земледельцами каменного века и играло важную роль в ранней истории Китая. Археологи выяснили, что люди жили здесь примерно с 2900-2800 до н.э. Во время раскопок ученые обнаружили 54 кости зайца-песчаника (Lepus tibetanus), распространенного в Азии.
Изотопный анализ костей позволил исследователям определить рацион зайцев того времени и увидеть, какие в нем происходили изменения. Изотопный метод позволил обнаружить, что зайцы в основном питались дикими растениями. Тем не менее, похоже, что также они потребляли пшено в больших количествах в течение длительного периода: в среднем 20% их рациона состояли из этой крупы.
Вскоре стало ясно, что рацион зайцев изменился из-за выращивания проса в этом регионе: его здесь стали выращивать потому, что местность не подходила для выращивания риса. Это изменило поведение животных, питающихся крупами и растениями, в том числе зайцев.
Комменсальные отношения предполагают такой тип симбиоза двух организмов, когда один вид получает выгоду от другого, при этом не нанося тому вред и не принося пользы.
Самое раннее свидетельство близких взаимодействий человека и зайца относится к раннему медному веку (середине пятого тысячелетия до нашей эры) — промежутку между каменным и бронзовым веками. Эти мелкие млекопитающие были найдены в захоронениях в Венгрии и Швеции. Тем не менее, никто не знал наверняка природу отношений между ранними людьми и зайцами. Последние исследования в Китае показывают, что зайцы начали сткаться к земледельческим общинам, чтобы получить пищу, и это привело к развитию симбиотических отношений.
По словам авторов исследования, «свидетельства взаимодействия человека и зайца показывают, что люди придавали зайцам религиозное и духовное значение». Эти ушастые животные считались добрым знаком, приносящим удачу. Примерно также их оценивали и европейском фольклоре.
«Исследование демонстрирует, что у людей неолита были разнообразные и устойчивые отношения с зайцами, хотя этих животных так и не удалось одомашнить», — заключают авторы работы.
Уникальность исследования состоит в том, что оно помогает нам понять кое-что о наших предках и о том, как они взаимодействовали с животными и природой (оказывается, далеко не так примитивно, как считалось ранее). Зайцы не обязательно были для древних людей добычей: они могли быть добрым знамением и просто хорошими зверьками, которым можно позволить кормиться поблизости. Это также показывает, что представления о зайцах как символах удачи, вероятно, возникли в доисторические времена.