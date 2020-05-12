Откуда уши растут: древние китайцы «дружили» с зайцами

Группа экспертов во главе с Пэнфэй Шеном из Университета Фудань исследовала останки человеческих и животных костей на месте неолитической стоянки в Янцзяше на севере Китая. Она расположена на плато Лесс, которое было занято земледельцами каменного века и играло важную роль в ранней истории Китая. Археологи выяснили, что люди жили здесь примерно с 2900-2800 до н.э. Во время раскопок ученые обнаружили 54 кости зайца-песчаника (Lepus tibetanus), распространенного в Азии.

Изотопный анализ костей позволил исследователям определить рацион зайцев того времени и увидеть, какие в нем происходили изменения. Изотопный метод позволил обнаружить, что зайцы в основном питались дикими растениями. Тем не менее, похоже, что также они потребляли пшено в больших количествах в течение длительного периода: в среднем 20% их рациона состояли из этой крупы.