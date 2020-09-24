Откуда в пустынях взялись загадочные «круги фей»?

Однако до сих пор никто так и не может конкретно определить, как именно появились эти массовые скопления пустынных узоров. Разумеется, за полвека изучения таинственных кругов были высказаны самые разные предположения: начиная с естественной радиации и заканчивая НЛО. Одной из самых обсуждаемых теорий являлась гипотеза энтомолога о том, что круги возникают по вине определенного вида песочных термитов, которые обитают в Намибии и которых не так-то просто заметить.

Частично «термитную» теорию опровергло обнаружение таких же узоров в пустыне Австралии (где этих конкретных термитов уж точно не сыскать). Это помогло сторонникам совершенно другой гипотезы выступить на первый план.

Сама теория далеко не нова: ее сформулировал в 1952 году известный математик и криптограф Алан Тьюринг, издавший работу, посвященную математике регулярно повторяющихся узоров в природе. Позже его теорию, которая стала одним из важных положений морфогенеза, стали называть «моделью Тьюринга». С помощью модели Тьюринга можно описать практически любое формирование сложных упорядоченных структур в природе, от тигриных полос и пятен леопарда до камуфляжной окраски рыб и даже развития пальцев у позвоночных.

В своей работе Тьюринг описал реакционно-диффузионный механизм самоорганизации структур, который осуществляется с помощью двух химических соединений, так называемых активатора и ингибитора. Если активатор усиливает собственное производство (и производство второго вещества, ингибитора), то ингибитор, в свою очередь, подавляет активность предыдущего соединения. Схема работает по принципу отрицательной обратной связи. В зависимости от параметров (силы взаимного влияния и скорости действие обеих веществ) появляются разнообразные узоры и орнаменты в живой природе.