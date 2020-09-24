Откуда в пустынях взялись загадочные «круги фей»?
С 1970-х ученые ведут споры вокруг происхождения «кругов фей», обнаруженных в пустыне Намиб. Эти круги усеивают пустынную равнину, будто отштампованные на ровной поверхности. Они представляют из себя ровные проплешины в траве, образованные клочками травы. В диаметре круги могут достигать от 1,5 до нескольких десятков метров.
Однако до сих пор никто так и не может конкретно определить, как именно появились эти массовые скопления пустынных узоров. Разумеется, за полвека изучения таинственных кругов были высказаны самые разные предположения: начиная с естественной радиации и заканчивая НЛО. Одной из самых обсуждаемых теорий являлась гипотеза энтомолога о том, что круги возникают по вине определенного вида песочных термитов, которые обитают в Намибии и которых не так-то просто заметить.
Частично «термитную» теорию опровергло обнаружение таких же узоров в пустыне Австралии (где этих конкретных термитов уж точно не сыскать). Это помогло сторонникам совершенно другой гипотезы выступить на первый план.
Сама теория далеко не нова: ее сформулировал в 1952 году известный математик и криптограф Алан Тьюринг, издавший работу, посвященную математике регулярно повторяющихся узоров в природе. Позже его теорию, которая стала одним из важных положений морфогенеза, стали называть «моделью Тьюринга». С помощью модели Тьюринга можно описать практически любое формирование сложных упорядоченных структур в природе, от тигриных полос и пятен леопарда до камуфляжной окраски рыб и даже развития пальцев у позвоночных.
В своей работе Тьюринг описал реакционно-диффузионный механизм самоорганизации структур, который осуществляется с помощью двух химических соединений, так называемых активатора и ингибитора. Если активатор усиливает собственное производство (и производство второго вещества, ингибитора), то ингибитор, в свою очередь, подавляет активность предыдущего соединения. Схема работает по принципу отрицательной обратной связи. В зависимости от параметров (силы взаимного влияния и скорости действие обеих веществ) появляются разнообразные узоры и орнаменты в живой природе.
Стефан Гетцин [Stephan Getzin], эколог из Геттингенского университета, давно разрабатывал теорию происхождения кругов фей в соответствии с моделью Тьюринга. Он утверждает, что круги фей являются естественным примером механизма самоорганизации и их появление связано с доступностью воды в пустынных районах. Рядом с одним клочком травы, где есть тень и больше влаги, всегда появится еще несколько таких же клочков травы. Их корни разрастутся во всех направлениях, высасывая всю воду с тех мест, где позже образуются пустые круги. Формирование этого пустынного узора протекает так же, как предсказывает такие процессы модель Тьюринга — даже в компьютерных симуляциях образуются схожие узоры.
Теория была хороша, однако у нее не было практически никаких эмпирических доказательств. Чтобы получить их, Гетцин и его коллеги-исследователи прошли пешком много километров, используя дроны, оснащенные мультиспектральными камерами, чтобы исследовать круги фей с высоты птичьего полета возле шахтерского городка Ньюман в Западной Австралии.
Согласно одной из гипотез ученых, круги фей, образованные по модели Тьюринга, буду возникать там, где зависимость растений больше зависит от наличия влаги. Анализируя пространственное разделение трав с высокой и низкой жизнеспособностью и используя датчики влажности для проверки почвы, команда обнаружила, что более здоровые и жизнеспособные травы систематически чаще объединяются в круги, чем слабые растения.
Другими словами, экологи впервые получили эмпирические данные, позволяющие предположить, что круги фей действительно самоорганизовываются в соответствии с теорией Тьюринга, сформулированной много лет назад.
Команда говорит, что для дальнейшей проверки математических моделей потребуется еще больше полевых работ, но на данный момент мы уже близко подошли к тому, чтобы закрыть долгую дискуссию о возникновении кругов в пустыне. По словам исследователей, травы, из которых состоят круги фей, срастаются вместе, изменяя окружающую среду, чтобы лучше справляться с угрозами чрезвычайно засушливой экосистемы.
«Интересно то, что травы активно создают свою собственную среду, образуя симметрично расположенные промежутки», — говорит Гетцин. «Растительность извлекает выгоду из дополнительного притока воды, обеспечиваемого большими кругами фей, и, таким образом, поддерживает функционирование засушливой экосистемы даже в очень суровых условиях. Без самоорганизации трав эта область, вероятно, станет пустыней, в которой преобладает сплошная безжизненная почва».
Исследование опубликовано в журнале Journal of Ecology.